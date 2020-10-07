Маленькі і солоденькі: Путін збентежив заявою про дітей

Путін дивно висловився про онуків (колаж РБК-Україна)

Володимир Путін розповів про стосунки з родиною

Президент Росії Володимир Путін після заяви про санкції РФ проти України вперше розповів про своїх онуків і дітей.

За словами глави держави, яка напала на Україну, його нащадки "займаються наукою". А ось чим живуть його онуки (і скільки їх у нього), господар Кремля не зізнається. Однак запевняє: отримує велике задоволення від спілкування з ними.

"Є у мене онуки, я щасливий, вони дуже хороші, солодкі такі. Я отримую велике задоволення від спілкування з ними... Маленькі, солодкі дітлахи. Я думаю, це природне почуття для кожної людини. В моєму житті це є. Я дуже радий цьому", - сказав Путін в інтерв'ю ТАСС і додав, що "поки, в усякому разі, є авторитетом" для онуків.

Глава РФ заявив також, що не розповість більше подробиць, так як це "питання державної безпеки".

"Ви ж не живете моїм життям і не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далека від цього, вона цього просто не помічає", - зазначив він.

Слова про "маленьких солодких діточок" вже висміяли користувачі соціальних мереж, які нагадали, як Путін любить цілувати неповнолітніх хлопчиків в живіт.

У пупок знову цілує? Є у нього така манія.

Він точно хворий... Солодкі?!

Тільки бандити ховають обличчя і сім'ї. Той, хто за правду, ховатися не буде

Як він це сказав... З апетитом чи що...

Солодкі. Двічі.

Огидно звичайно...

Знає мерзота, що коли його скинуть, візьмуться за всю рідню.

Гидко на це все дивитися...

Нагадаємо, що недавно спливли записи розмов Путіна і Клінтона після трагедії "Курська".