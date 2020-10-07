Маленькі і солоденькі: Путін збентежив заявою про дітей

Володимир Путін розповів про стосунки з родиною
Президент Росії Володимир Путін після заяви про санкції РФ проти України вперше розповів про своїх онуків і дітей.
За словами глави держави, яка напала на Україну, його нащадки "займаються наукою". А ось чим живуть його онуки (і скільки їх у нього), господар Кремля не зізнається. Однак запевняє: отримує велике задоволення від спілкування з ними.
"Є у мене онуки, я щасливий, вони дуже хороші, солодкі такі. Я отримую велике задоволення від спілкування з ними... Маленькі, солодкі дітлахи. Я думаю, це природне почуття для кожної людини. В моєму житті це є. Я дуже радий цьому", - сказав Путін в інтерв'ю ТАСС і додав, що "поки, в усякому разі, є авторитетом" для онуків.
Глава РФ заявив також, що не розповість більше подробиць, так як це "питання державної безпеки".
"Ви ж не живете моїм життям і не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далека від цього, вона цього просто не помічає", - зазначив він.
Слова про "маленьких солодких діточок" вже висміяли користувачі соціальних мереж, які нагадали, як Путін любить цілувати неповнолітніх хлопчиків в живіт.
Нагадаємо, що недавно спливли записи розмов Путіна і Клінтона після трагедії "Курська".