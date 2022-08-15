RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маленька українка купила у Польщі газету з портретом Залужного і розчулила мережу

Маленька українка придбала газету з портретом Залужного (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Журналістка Марія Семенченко ще навесні вивезла свою доньку Олександру до Польщі. Днями вона запропонувала дитині обрати в крамниці якийсь маленький приємний подарунок для себе. Дівчинка не обдумуючи вибрала газету з портретом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомила мама дівчинки у Facebook.

Так, дівчинку звати Олександра Любиш-Кірдей.

Зазначається, що дитина обрала польську газету у одній з варшавських крамниціь.

"Через 2 хвилини Олександра з переможним радісним криком мчить до каси. Вибрала! У черзі наспівує "Залужний мутить двіж". Яке життя, такі й маленькі суботні радощі у шестирічки", - написала жінка.

Як пише ТСН, сама дівчинка називає Залужного називає милим.

"Мені подобається, що він дуже милий і керує армією, щоб армія перемогла, коли росіяни підходили, то вона захищала", - розповіла дівчинка.

Найприємнішим здивуванням для дитини та її родини стало те, що вже за кілька годин на світлину відреагував сам головнокомандувач ЗСУ.

"Саме в цих малечах і є наше майбутнє. Вони щиро вірять у нас і в нашу перемогу. Ми робимо свою роботу саме заради вас", - відреагував Залужний.

Маленька українка купила газету з портретом Залужного (facebook.com/mariia.semenchenko)

Також за майже пів року у Польщі в дівчинки єдине бажання - обійняти тата. За словами Марії, її донька не забуває рідний дім і постійно ставить дуже неочікувані запитання.

"Олександра повсякчас перепитує, яка година в Україні, що роблять бабусі-дідусі, яка там наразі погода, а чи не бомблять Київ, а чи росіяни не забрали мої іграшки, а чи діти в безпеці, а чи гинуть воїни", - додала Марія.

У коментарях користувачі пишуть, що дівчинка молодець, адже усім серцем підтримує ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що У Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ.

Також ми писали, що у Львові діти торгують лимонадом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і за тиждень їм вдалося заробити 8 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний