Маленька українка виконала гімн перед матчем Ліги націй: зворушливе відео

Гімн України перед матчем національної збірної проти Вірменії виконала 7-річна Амелія Анісович.

Відео у Telegram опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

Дівчинка на початку війни співала пісні для людей в укритті у Києві, де переховувалася разом із родиною. Зокрема, там дівчинка почала співати, аби заспокоїти наляканих людей, які ховалися від російських ракет.

Згодом Амелія з рідними виїхала до Польщі, де уже виконувала гімн на великому концерті на підтримку України.

А тепер дівчина виконала гімн перед матчем футбольної збірної України у Лізі націй. Україна через війну з Росією грає свій поєдинок у польському Лодзі.

Варто додати, що у 3-му турі групового раунду Ліги націй збірна України перемогла Вірменію з рахунком 3:0.

Збірна України набрала 6 очок та стала одноосібним лідером турнірної таблиці. Вірменія з 3 пунктами йде третьою. Шотландія також має 3 пункти та займає друге місце. Ірландія поки не набрала жодного очка та сьогодні прийматиме шотландців.

Наступний матч команда Олександра Петракова зіграє 14 червня проти Ірландії.