Маленька героїня: на Закарпатті 8-річна дівчинка врятувала життя брата-малюка

На Закарпатті восьмирічна дівчинка стала героїнею, адже врятувала життя своєму братові. Восьмирічна Іванка із села Синевир винесла з палаючого будинку чотирирічного Рому, коли батьків не було вдома. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежники дві години гасили вогонь (ДСНС)

Все сталося ввечері, коли діти дивилися телевізор і батьків не було вдома. Іванка відчула запах гару, а коли вийшла в іншу кімнату, побачила, що вогонь поширився по всьому будинку. Всього в будинку три кімнати.

З кожною хвилиною в будинку ставало все важче дихати. Іванка не розгубилася, а вирішила діяти негайно: відкрила вікно, зняла москітну сітку і, підхопивши братика на руки, вони вибралися назовні.

Коли пожежники прибули на місце НП, вогонь вже вирував на даху. Всього пожежній бригаді знадобилося дві години, щоб загасити будинок.

Героїня Іванка з сім'єю (ДСНС)

Зараз тимчасово потерпілі живуть у рідних, але впевнені, що зовсім скоро вони зможуть повернутися в рідний дім, адже за відновлення їх будинку взялися усією сільською громадою.