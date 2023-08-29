Маленькая Марианна из Мариуполя перестала ходить из-за обстрелов. Но врачи сделали невозможное!

Во Львов врачи спасли 2-летнюю Марианну из Мариуполя. Девочка потеряла способность ходить, когда пряталась в подвале из-за обстрелов.
Об этом сообщили на странице Львовской областной детской больницы "Охматдет" в Facebook.
Когда началась война, 2-летняя Марианна с мамой стали скрываться от сильных обстрелов в подвале дома. Так они прожили два месяца!
Выходили на улицу всего на час, чтобы приготовить есть на открытом огне. Но иногда и это не удавалось из-за очень активных боевых действий.
"Были очень сильные взрывы. Из-за мощной ударной волны коляска с дочерью однажды отбросило к стене. Марианна сильно ударилась головой", - вспоминает мама девочки Мария.
После того ребенок молчал и был "каким-то отстраненным целые сутки". Уже на следующий вечер она заплакала.
"А через некоторое время у нее начал очень плохо работать желудок. У нас не было достаточно еды, что-то сварить тоже возможности не было", - рассказала женщина.
Губы, пальчики маленькой Марианны синели, глаза все время закрывались. Девочка ни на что не реагировала.
Когда Мария поняла, что для спасения ребенка нужно уехать из города, стала искать возможные и невозможные пути.
Сначала удалось переехать в Бердянск, а дальше - во Львовскую область. В населенный пункт в 40 км от Львова.
После страшных событий, которые пережил ребенок, она постоянно падала, как только нужно было куда-то уходить, плакала. Потому маму очень волновали эти симптомы.
Девочку обследовали, чтобы выявить причины нарушения равновесия, и установили связь неуверенности при ходьбе со стрессом, полученным при обстреле российской артиллерией Мариуполя.
"Никаких других причин не было", - рассказала заведующая клиникой реабилитации детей Оксана Гдыря.
С девочкой работали физические терапевты, эрготерапевт, психологи, терапевт языка и речи.
Лишь один курс реабилитации смог улучшить качество походки и держание равновесия. В результате Марианна уже ходит уверенно, без падений.
Девочку уже выписали домой. Специалисты реабилитационной команды будут на связи с мамой девочки и будут консультировать каждый раз, когда будет нужно.
Также врачи надеются, что веселая девочка никогда не вспомнит те страшные луны под шквалом огня.
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