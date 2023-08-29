Маленькая Марианна из Мариуполя перестала ходить из-за обстрелов. Но врачи сделали невозможное!

В каком состоянии был ребенок

Когда началась война, 2-летняя Марианна с мамой стали скрываться от сильных обстрелов в подвале дома. Так они прожили два месяца!

Выходили на улицу всего на час, чтобы приготовить есть на открытом огне. Но иногда и это не удавалось из-за очень активных боевых действий.

"Были очень сильные взрывы. Из-за мощной ударной волны коляска с дочерью однажды отбросило к стене. Марианна сильно ударилась головой", - вспоминает мама девочки Мария.

После того ребенок молчал и был "каким-то отстраненным целые сутки". Уже на следующий вечер она заплакала.

"А через некоторое время у нее начал очень плохо работать желудок. У нас не было достаточно еды, что-то сварить тоже возможности не было", - рассказала женщина.

Марианна с мамой (фото: facebook.com/people/Львовская-областная-детская-больница-Охматдет)

Губы, пальчики маленькой Марианны синели, глаза все время закрывались. Девочка ни на что не реагировала.

Когда Мария поняла, что для спасения ребенка нужно уехать из города, стала искать возможные и невозможные пути.

Сначала удалось переехать в Бердянск, а дальше - во Львовскую область. В населенный пункт в 40 км от Львова.

После страшных событий, которые пережил ребенок, она постоянно падала, как только нужно было куда-то уходить, плакала. Потому маму очень волновали эти симптомы.

Что сделали врачи

Девочку обследовали, чтобы выявить причины нарушения равновесия, и установили связь неуверенности при ходьбе со стрессом, полученным при обстреле российской артиллерией Мариуполя.

"Никаких других причин не было", - рассказала заведующая клиникой реабилитации детей Оксана Гдыря.

С девочкой работали физические терапевты, эрготерапевт, психологи, терапевт языка и речи.

Лишь один курс реабилитации смог улучшить качество походки и держание равновесия. В результате Марианна уже ходит уверенно, без падений.

Девочку уже выписали домой. Специалисты реабилитационной команды будут на связи с мамой девочки и будут консультировать каждый раз, когда будет нужно.

Также врачи надеются, что веселая девочка никогда не вспомнит те страшные луны под шквалом огня.

2-летняя Марианна (фото: facebook.com/people/Львовская-областная-детская-больница-Охматдет)