Хлопчик із США зібрав для українських дітей 25 тисяч доларів: деталі неймовірного вчинку (фото)

Зокрема, коли хлопчик дізнався, що в Україні війна, то він захотів допомогти. Чарлі намалював жовто-блакитне серце, адже саме так він намагався передати свої емоції щодо впливу війни на українських дітей.

"Чарлі за допомогою батьків розмістив своє серце на капелюхах і світшотах водіїв вантажівок, щоб підтримати українських дітей, закупити продукти, одяг і речі першої потреби", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Чарлі зміг привернути увагу багатьох людей до проблеми українських дітей, які страждають від війни, яку розпочала Росія проти України. Одна компанія зробила можливим благодійний збір коштів, тому Чарлі вже зміг зібрати 25 тисяч доларів.

Гроші хлопчик передав ЮНІСЕФ у США. У призначенні він вказав: для дітей України.

У ЮНІСЕФ написали: "діти допомагають дітям!".

Хлопчик з США зібрав для дітей України гроші (facebook.com/UNICEFUkraine)