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Максим Степанов назвал симптомы легкой формы коронавируса, которую можно лечить дома

Среда 11 ноября 2020 13:29
Максим Степанов назвал симптомы легкой формы коронавируса, которую можно лечить дома
Степанов назвал симптомы легкой формы COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Глава Минздрава объяснил, что осложнения COVID-19 появляются на второй недели болезни

В Украине бушует пандемия коронавируса и в некоторых регионах больницы переполнены. В обязательном порядке госпитализации подлежат те пациенты с COVID-19, у которых течение болезни очень тяжелое. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в домашних условиях могут лечиться только больные, у которых легкое течение коронавируса.

На брифинге в среду, 11 ноября, глава Минздрава перечислил симптомы легкой формы COVID-19.

"Лечиться в домашних условиях могут только люди, которые имеют легкое течение болезни. Решение о лечении в домашних условиях принимает исключительно семейный врач", - отметил Степанов.

Симптомы легкой коронавирусной болезни:

  • Повышенная температура до 38 градусов, которая регулируется с помощью действия жаропонижающих средств.
  • Отсутствие проявлений со стороны желудочно-кишечной системы
  • Отсутствие признаков дыхательной недостаточности
  • Отсутствие психических проявлений болезни

Амбулаторное лечение по словам главы Минздрава должно обязательно проводиться под наблюдением врача или медсестры и состояние больного должно контролироваться.

Кроме того, Степанов отметил, что осложнения COVID-19, в том числе и проявления со стороны дыхательной системы, чаще всего появляются уже после второй недели болезни коронавирусом.

Степанов назвал симптомы легкой формы COVID-19, которую можно лечить дома

Напомним, ранее мы писали о том, что врач Ольга Голубовская объяснила, почему некоторые украинцы болеют COVID-19 без симптомов.

А также рассказывали о том, что ученые сделали неожиданное заявление об иммунитете от коронавируса.

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