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Макс Барских "рассекал" на настоящем коне в центре Киева (видео)

Макс Барских ездил на коне по Киеву (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Популярный украинский певец Макс Барских ошеломил киевлян своим экстравагантным поступком. Так, артист решил поездить по центру столицы… верхом на коне!

Соответствующее видео распространяется по социальным сетям, в частности "разрывает" TikTok.

Зачем Макс Барских сел на коня?

Дело совсем не в том, что 33-летний Макс - большой фанат конного спорта.

Однако певец оседлал белую лошадку ради эффектных кадров для своего нового видео.

В команде артиста признались: совсем скоро музыкант представит новый трек и клип на него.

Съемки видео на украиноязычный потенциальный хит Макса на улицах Киева снимал никто иной как Алан Бадоев.

Кстати, на видео также можно услышать и кусочек мотивационного сингла со словами: "Веру не теряй, это не навсегда...".

Поклонники артиста уже не могут дождаться выхода нового трека и пишут об этом в социальных сетях.

  • Ждем премьеры! Еще и на украинском! Спасибо за такие кадры!
  • Будто всю жизнь в седле! Очень ждем новую песню и клип!
  • Я уже даже сидя приплясываю.
  • Красавец. Такой статный, благородный в красивом, шикарном забеге.
  • Отлично Макс смотрится на белом коне.

Добавим, что когда именно снимались эти кадры - неизвестно. Но на улице светит солнце и видно, что в Киеве - настоящая весна!

К слову, 9 июня Барских даст концерт в столице, на котором объединит известные хиты с новыми композициями. Возможно, раздастся и новый трек певца.

В рамках выступления также пройдет благотворительный аукцион, где будут выставлены уникальные лоты. Деньги по их продаже будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ранее Барских показывал трогательное видео из своей школы в Херсоне.

Также певец стал в один ряд со знаменитым Бэнкси на выставке.

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кіньпевецМакс Барских