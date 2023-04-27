Макс Барских "рассекал" на настоящем коне в центре Киева (видео)

Популярный украинский певец Макс Барских ошеломил киевлян своим экстравагантным поступком. Так, артист решил поездить по центру столицы… верхом на коне!
Соответствующее видео распространяется по социальным сетям, в частности "разрывает" TikTok.
Дело совсем не в том, что 33-летний Макс - большой фанат конного спорта.
Однако певец оседлал белую лошадку ради эффектных кадров для своего нового видео.
В команде артиста признались: совсем скоро музыкант представит новый трек и клип на него.
Съемки видео на украиноязычный потенциальный хит Макса на улицах Киева снимал никто иной как Алан Бадоев.
Кстати, на видео также можно услышать и кусочек мотивационного сингла со словами: "Веру не теряй, это не навсегда...".
Поклонники артиста уже не могут дождаться выхода нового трека и пишут об этом в социальных сетях.
Добавим, что когда именно снимались эти кадры - неизвестно. Но на улице светит солнце и видно, что в Киеве - настоящая весна!
К слову, 9 июня Барских даст концерт в столице, на котором объединит известные хиты с новыми композициями. Возможно, раздастся и новый трек певца.
В рамках выступления также пройдет благотворительный аукцион, где будут выставлены уникальные лоты. Деньги по их продаже будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Ранее Барских показывал трогательное видео из своей школы в Херсоне.
Также певец стал в один ряд со знаменитым Бэнкси на выставке.