Макс Барських осоромився на Каннському фестивалі (відео)

Макс Барських, популярний український співак, потрапив у неприємну ситуація під час вечірки в Каннах. Відео з неприємним інцидентом Барських опублікував на своїй сторінці в Instagram, чим викликав обурення своїх шанувальників.

Макс Барських відвідав вечірку в Каннах, на якій його помітили в товаристві російської топ-моделі і актриси Саші Лусс. Дівчина відвідала кінофестиваль, так як знялася в новому фільмі Люка Бессона "Анна". Парочку бачили разом не тільки на вечірці, але і після неї – на прогулянці.

Макс Барських і Саша Лусс (instagram.com/max_barskih)

Під час танців у ресторані Макс Барських і потрапив в неприємну ситуацію. У нього в руках був келих, імовірно з мартіні або коктейль, але в якийсь момент співак розтиснув пальці і келих впав на бол і розбився.

Макс Барських швидко відійшов убік і почав посміхатися, зробивши вигляд, що це не його келих. Осколки від келиха почали прибирати, а артист спостерігав за цією картиною з боку і сміявся.

Відео в Instagram він підписав так: "Коли ти впустив коктейль посеред танцполу, і зробив вигляд що це не ти".

Макс Барських осоромився в Каннах (instagram.com/max_barskih)

Поведінка Барських викликала обурення у його передплатників, а сам співак досить у грубій формі відповів на їхні коментарі.

Ще й хизується цим, гидко стало.

Макс, ти п'яний.

Сьогодні він в ударі.

А якщо серйозно, то це ганьба.

Ви зовсім мажором стали, але все одно талановитий.

Як дівчинка відійшов. Будь мужиком, поклич персонал, попроси прибрати, дай чайових і все!

Не смішне і не веселе відео. Макс, ти вже дорослий хлопець і стояти, і ржати над тим, що за тобою прибирають розбитий стакан і розлиту випивку...

Міг би і прибрати за собою!

Фу, як негарно.

А хтось помітив, що за Максом не прибирав персонал, а такі ж гості?

Скріншот коментарів (instagram.com/max_barskih)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український артист Макс Барських потрапив в серйозну аварію в Лос-Анжелесі.

А також розповідали про те, що Макс Барських влаштував еротичне шоу з співробітницею поліції.