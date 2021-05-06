Пісня Макса Барських стала саундтреком до фільму про мешканців Донбасу та українських військових
Хіт Макса Барських "Туманы" одного разу стала поворотною подією в житті українського артиста. І ось тепер вона набуває нової форми - у якості одного з основних саундтреків фільму-призера Венеціанського кінофестивалю "Погані дороги", який вже встиг стати міжнародною сенсацією до виходу на великий екран.
Про це нам розповіли у прес-службі популярного виконавця.
Що каже Барських
"Я навчився писати пісні і відпускати їх. Так здорово чути їх з вуст слухачів, бачити на великому екрані - спостерігати за їх самостійним життям у всіляких формах і проявах", - коментує сам Макс.
Додамо, що треки Барських доволі регулярно стають саундтреками до українського кіно нового покоління. Так, "Полураздета" звучить в любовної комедії "Секс і нічого особистого", сингл "Имена" став саундтреком до сміливої української еротичної драми "La Plage", а зовсім недавно пісні Барських можна було почути в молодіжному серіалі "Секс, Інста і ЗНО".
Про що фільм "Погані дороги"
Це режисерський дебют Наталки Ворожбит, авторки серіалу "Спіймати Кайдаша" і фільму "Кіборги" - знакових творів нової хвилі українського кінематографа.
Стрічка складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування. Всі історії об'єднані темою доріг. В їх основу лягли документальні історії занотовані на сході України.
За словами Ворожбит, на відміну від фільму "Кіборги", який присвячений силі духу людей, картина "Погані дороги" - про людську слабкість.
В український прокат стрічка виходить 20 травня.
Раніше ми писали, що Макса Барських хочуть бачити на Євробаченні 2022 від України.