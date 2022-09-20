МакДональдс открылся: огромные очереди, сбои в Glovo, а курьеры уже закончились

Огромные очереди в МакДональдс

В первый день работы ресторанов образовались огромные очереди в открытые окошки "маков". Стояли там в основном курьеры Glovo.

Через 20 минут открытия кафе у службы доставки уже закончились курьеры, так как ажиотаж с заказами возник небывалый.

Очевидно, украинцы так соскучились за любимым- фастфудом, что сейчас сделать заказ в МакДональдсе уже почти нереально.

Возле "маков" образовалась очередь из курьеров Glovo (фото: РБК-Украина)

Glovo дало сбой

Из-за огромного спроса в Glovo даже пропала вкладка "Еда", где можно было заказать долгожданный чизбургер или другую продукцию МакДональдс.

Курьеры по доставке также закончились спустя 20 минут после открытия "мака".

Скриншот Glovo

Отметим, что первый заказ сегодня был выдан в МакДональдсе на Дарнице. На Позняках работа началась с небольшим опозданием.

В ближайшее время откроется еще несколько заведений в Киеве и на западной части страны. В октябре МакДональдс заработает полноценно.

В столице доставка пока что будет работать в районе метро Дарница и Черниговская, пл. Дарница, а также вдоль проспекта Бажана на Осокорках, Позняках, Харьковской и Вырлице.

На правом берегу города доставка пока недоступна.

В Киеве заработал МакДональдс (РБК-Украина)

Что по ценам?

Заметим, что в МакДональдсе заметно выросли цены на всеми любимые блюда. До войны цены были значительно меньше.

Так, за чизбургер придется заплатить 52 грн, за гамбургер - 45 грн.

Если раньше БигТейсти стоил 112 грн, то сейчас - 154 грн. Цена ДаблЧизбургера с 61 грн выросла до 81 грн, а БигМак стоит уже 92 грн.

За большую Coca-Cola, Sprite и Fanta (500 мл) украинцы будут отдавать 40 грн.

Новое меню будет действовать только на основном прилавке, МакДрайве и МакЭкспрессе.

Новое меню в МакДональдс

Как будут работать рестораны МакДональдс

"Маки" будут закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

При этом команда будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

График работы ресторанов МакДональдс - с 9:00 до 21:00.