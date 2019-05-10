Магнітні бурі у травні: українців попереджають про складний тиждень

Магнітні бурі у травні (Колаж РБК-Україна)

Експерти попереджають, що магнітні коливання затягнуться на кілька днів

Магнітні бурі у травні розпочнуться в суботу, 11 травня, і період магнітної активності затягнеться практично на цілий тиждень, до 17 травня. У цей період навіть здорові люди можуть відчути на собі вплив активності на поверхні Сонця.

Експерти рекомендують на період з 11 по 17 травня знизити активність і якщо немає можливості пересидіти вдома або відпочити на дачі, то варто хоча б не перенапружуватися.

Особливий вплив магнітні коливання будуть мати на метеозалежних, а також на тих, у кого є хронічні захворювання серцево-судинної системи. У такі дні рекомендується не навантажувати себе фізичною роботою, дотримуватися правильного раціону харчування, більше гуляти на свіжому повітрі і пити багато води. Далекі поїздки варто обмежити і тримати під рукою необхідні ліки.

Магнітна буря очікується в суботу, 11 травня (Колаж РБК-Україна)

Лікарі нагадують, що в такі дні порушується робота серцево-судинної системи, може підвищитися артеріальний тиск і рівень адреналіну. Також люди під впливом магнітних бур схильні до стресів, загострення страхів, почуття занепокоєння і дратівливості.

Для тих, хто схильний до головного болю, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

Не різко підніматися з ліжка або стільця після довго сидіння.

Відмовитися від польотів на літаках і від поїздок у метро.

Якщо є можливість відмовитися від поїздки за кермом – відмовитися, якщо немає – пересуватися на автомобілі дуже акуратно.

Приймати контрастний душ.

Для полегшення стану можна випити чаю з м'ятою. М'ята допомагає зняти головний біль і запаморочення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли всі дати магнітних бур у травні і давали рекомендації про те, як пережити цей період.

А також розповідали про те, що астрологи назвали найбільш невдалі дні в травні.