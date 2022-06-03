Магнітні бурі в червні 2022: два середніх шторми і один сильний удар

У червні магнітні бурі можуть доставити неприємності багатьом людям на планеті. Очікується дві затяжні бурі середньої інтенсивності та один сильний удар.

Коли в червні очікуються магнітні бурі і як можна вберегти здоров'я - читайте в матеріалі нижче.

Дати магнітних бур у червні

Перша декада червня буде спокійною і до 12 числа ніяких магнітних коливань не прогнозується.

Перша магнітна буря влітку очікується з 12 по 14 червня - вона не перевищить 4 рівня, а значить буде середньої потужності.

Ще одна схожа магнітна буря очікується з 16 по 18 червня - вона також помірна, 4 рівня.

А ось з 23 по 25 червня прогнозується сильна магнітна буря і найнебезпечнішим днем стане 24 червня - буря досягне червоних значень, G1.

Як впливають магнітні бурі на людину

Невеликі магнітні бурі зазвичай малопомітні для людини та неприємні відчуття, погіршення здоров'я можуть відчути метеозалежні люди, літні або люди з хронічними захворюваннями.

Більш сильні спалахи на сонці впливають на всіх людей на планеті й можуть спостерігатися такі симптоми:

Головні болі, запаморочення

Порушення сну, безсоння, сонливість

Дратівливість, апатія, агресія, депресивні розлади

Підвищена стомлюваність, порушення концентрації та зосередженості

Знесилення

Болі в животі, нудота, проблеми з апетитом

Прискорене серцебиття, болі в серці, скачки артеріального тиску

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях переломів

Як допомогти організму в дні магнітних бур

1. Дотримуйтесь нормальний розпорядок дня, спіть не менше 7-9 годин на добу.

2. Правильно і регулярно харчуйтеся. Виключіть жирну, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь. Знизьте кількість кави та сигарет, пийте більше води та трав'яного чаю. У раціон додайте більше фруктів і овочів.

3. Інтенсивне тренування і зарядку замініть на пробіжку, похід на басейн і прогулянку на свіжому повітрі.

4. Уникайте прямих сонячних променів у піковий час.

5. Увечері відмовтеся від перегляду новин, емоційних фільмів і бесід - постарайтеся розслабитися. У цьому допоможе ванна з травами.

6. Вранці прийміть контрастний душ - він допоможе підбадьоритися. Зробіть зарядку та обов'язково поснідайте.

7. Побережіть свій емоційний стан - не вплутуйтеся в суперечки та конфлікти, не з'ясовуйте відносини, не піддавайтеся на агресивні провокації.

8. Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.