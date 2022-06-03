Магнітні бурі в червні 2022: два середніх шторми і один сильний удар
У червні магнітні бурі можуть доставити неприємності багатьом людям на планеті. Очікується дві затяжні бурі середньої інтенсивності та один сильний удар.
Коли в червні очікуються магнітні бурі і як можна вберегти здоров'я - читайте в матеріалі нижче.
Дати магнітних бур у червні
Перша декада червня буде спокійною і до 12 числа ніяких магнітних коливань не прогнозується.
Перша магнітна буря влітку очікується з 12 по 14 червня - вона не перевищить 4 рівня, а значить буде середньої потужності.
Ще одна схожа магнітна буря очікується з 16 по 18 червня - вона також помірна, 4 рівня.
А ось з 23 по 25 червня прогнозується сильна магнітна буря і найнебезпечнішим днем стане 24 червня - буря досягне червоних значень, G1.
Як впливають магнітні бурі на людину
Невеликі магнітні бурі зазвичай малопомітні для людини та неприємні відчуття, погіршення здоров'я можуть відчути метеозалежні люди, літні або люди з хронічними захворюваннями.
Більш сильні спалахи на сонці впливають на всіх людей на планеті й можуть спостерігатися такі симптоми:
- Головні болі, запаморочення
- Порушення сну, безсоння, сонливість
- Дратівливість, апатія, агресія, депресивні розлади
- Підвищена стомлюваність, порушення концентрації та зосередженості
- Знесилення
- Болі в животі, нудота, проблеми з апетитом
- Прискорене серцебиття, болі в серці, скачки артеріального тиску
- Загострення хронічних захворювань
- Ломота в кістках, слабкість в м'язах, біль в місцях переломів
Як допомогти організму в дні магнітних бур
1. Дотримуйтесь нормальний розпорядок дня, спіть не менше 7-9 годин на добу.
2. Правильно і регулярно харчуйтеся. Виключіть жирну, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь. Знизьте кількість кави та сигарет, пийте більше води та трав'яного чаю. У раціон додайте більше фруктів і овочів.
3. Інтенсивне тренування і зарядку замініть на пробіжку, похід на басейн і прогулянку на свіжому повітрі.
4. Уникайте прямих сонячних променів у піковий час.
5. Увечері відмовтеся від перегляду новин, емоційних фільмів і бесід - постарайтеся розслабитися. У цьому допоможе ванна з травами.
6. Вранці прийміть контрастний душ - він допоможе підбадьоритися. Зробіть зарядку та обов'язково поснідайте.
7. Побережіть свій емоційний стан - не вплутуйтеся в суперечки та конфлікти, не з'ясовуйте відносини, не піддавайтеся на агресивні провокації.
8. Людям з хронічними захворюваннями потрібно знизити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
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