Магнітні бурі в серпні 2022: вчені назвали всі небезпечні дати

Вчені дали прогноз по магнітних бурях в серпні 2022 року. Перша з них накриє Землю вже завтра - 3 серпня. Очікується, що вона буде помірна, але достатня для погіршення самопочуття.

Коли в серпні очікуються магнітні бурі і які з них будуть сильними - читайте в матеріалі нижче.

За даними Livescience, вже 3 серпня Землю накриє магнітною бурею. Прогноз для більшості жителів планети сприятливий - буря буде слабка і її відчують тільки люди з підвищеною метеочутливістю.

Рівень цієї бурі не перевищить позначки G1. Може бути невелике погіршення самопочуття і незначні коливання в електромережах. Також може торкнутися функції роботи супутників і системи GPS.

Згідно з даними Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США, наступна магнітна буря накриє Землю 4-5 серпня.

Ще одна буря рівня G1 очікується 17 серпня і можливі магнітні коливання 18-19 серпня.

Також вчені відзначили, що нестабільні умови сонячної погоди можливі 6, 11-12 і 20 серпня.

Як впливає магнітна буря на людину

Вчені вважають, що магнітні бурі слабкої та помірної потужності не можуть впливати на людину. Однак саме в такі дні люди відзначають погіршення свого здоров'я.

При магнітних бурях багато людей скаржаться на швидку стомлюваність, головні болі, проблеми зі сном, загострення хронічних захворювань, погіршення загального самопочуття, тривожність, дратівливість, скачки тиску і прискорене серцебиття.

Що допомагає в такі дні

Для тих, на кого магнітні бурі мають вплив, лікарі дають стандартні рекомендації: нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.