Магнитные бури: все неблагоприятные даты, прогноз на неделю

Начало февраля принесет нестабильную магнитную активность, что может повлиять на самочувствие людей. Ученые предупреждают о нескольких опасных днях на этой неделе. Стоит помнить, как защитить свой организм в дни магнитных бурь.

Когда ожидаются магнитные бури в ближайшую неделю и как поддержать организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь на неделю

3 февраля

Ожидается умеренная магнитная буря уровня G1 (К-индекс 4). Это означает, что магнитосфера Земли будет слегка возмущенной, что может выявить незначительные недомогания у метеочувствительных людей. В этот день возможны: головная боль, усталость, колебания артериального давления.

4 февраля

Геомагнитная активность пойдет на спад, однако в первой половине дня люди могут чувствовать сонливость, усталость, снижение концентрации и работоспособности.

5 февраля

Прогнозируется магнитная буря красного уровня G2 (К-индекс 5). В этот день может возрасти риск скачков артериального давления, головной боли и нарушения сна. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), такие бури также могут повлиять на работу спутниковых систем.

6 февраля

Магнитосфера начнет возвращаться к спокойному состоянию, но возможны еще короткие магнитные возмущения. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать дискомфорт, а также у многих людей могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания.

7 февраля

Ожидается слабая магнитная буря уровня G1 (К-индекс 3-4), которая может проявляться легкой усталостью у некоторых людей. Влияние на организм будет минимальным, однако метеочувствительные могут испытывать изменения настроения.

Что такое магнитная буря

Ежедневно на Солнце происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества заряженных частиц. Эти частицы обладают способностью быстро двигаться и могут достигать магнитосферы Земли. Когда они начинают контактировать с ней, происходят возмущения, которые ученые называют магнитными бурями.

Уже много лет ученые изучают влияние магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Научно доказано, что во время магнитных бурь люди значительно чаще жалуются на определенные проблемы со здоровьем. Также могут быть проблемы с работой средств связи.

Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение

скачки артериального давления

бессонница или повышенная усталость

снижение концентрации и раздражительность

обострение сердечно-сосудистых заболеваний

Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью.

Советы во время магнитных бурь