Магнитные бури в мае снова атакуют: кому и как стоит поберечь здоровье в ближайшие дни

Прогноз магнитных бурь

По прогнозам международных лабораторий наблюдений за активностью Солнца, прогноз на ближайшую неделю будет такой:

5 мая, понедельник - умеренная активность, возможны локальные магнитные бури, вечером показатели начнут увеличиваться до бури красного уровня G1

6 мая, вторник - усиление геомагнитной активности, ожидается буря уровня G2 (К-индекс 6)

7 мая, среда - сильная магнитная буря, которая в пиковые часы может достичь уровня G3 (К-индекс 7-8)

8 мая, четверг - начнется снижение активности, однако буря еще задержится, ожидается уровень G2 (К-индекс 6)

9 мая, пятница - геомагнитная активность будет уменьшаться, в первой половине дня возможны умеренные колебания(уровень G1), ближе к вечеру ситуация стабилизируется

10 мая, суббота - предварительные прогнозы указывают, что в этот день геомагнитная активность будет слабой

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение геомагнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Они выбрасывают большое количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы нашей планеты. Если поток сильный - возникает буря, которую фиксируют научные станции по шкале G1-G5.

G1 - умеренная, G5 - экстремальная. Влияние наблюдается как на природные процессы, так и на человека и технику.

Как магнитные бури влияют на человека

Влияние геомагнитной активности на каждого человека может быть индивидуальным, однако есть симптомы, которые встречаются чаще:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышение или снижение артериального давления

Общая слабость

Сонливость

Нарушение сна

Быстрая усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Апатия

Повышенная эмоциональность

Острая реакция на различные ситуации

Агрессия

Перепады настроения

Обострение хронических болезней

Ухудшение концентрации внимания

Больше всего страдают от воздействия магнитных бурь метеочувствительные, пожилые люди, беременные и те, кто имеет проблемы с сердцем или давлением.

Как защитить организм

По словам врачей, снизить влияние магнитной бури на самочувствие можно, если придерживаться определенных рекомендаций:

Спать не менее 7-9 часов в сутки и засыпать до 23:00

Полноценно питаться, должно быть много овощей и фруктов в рационе ежедневно. Также важно пить достаточное количество воды.

От большого количества кофе, кофесодержащих напитков и энергетиков стоит отказаться. Они не помогут от бессонницы и усталости, а вот вызвать головную боль, проблемы с давлением или сердцем - могут

Под запретом: алкогольные напитки, вредная (жирная, острая) пища

Нужно избегать стрессов, конфликтов, споров

В пиковые дни магнитных бурь стоит отказаться от дополнительной нагрузки на организм и стараться больше отдыхать

В вечернее время стоит сократить время пользования гаджетами

Обязательно - гулять на свежем воздухе и проветривать помещение

Людям с хроническими заболеваниями нельзя пропускать прием лекарств, нужно контролировать давление

Если самочувствие вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачам