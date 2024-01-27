Магнитные бури в феврале 2024: в какие дни стоит поберечь здоровье

Дать магнитных бурь в феврале 2024 года

Слабые магнитные бури ожидаются 1-10 февраля, а средние магнитные бури ожидаются 11-17 февраля.

Что касается второй половины месяца, то пока в Центре не давали прогнозов, поскольку они могут быть достаточно неточными.

Что нужно знать о магнитных бурях

Магнитные бури - это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе из-за сфер здоровья и даже мобильной связи.

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает малейшие колебания. Таким людям особенно важно позаботиться о себе в опасные дни.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, прыгать давление и ухудшаться свертываемость крови.

Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Прежде всего позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.