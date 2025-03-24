Магнитные бури в конце марта: даты, когда украинцев может накрыть геоштормами

С 24 по 29 марта 2025 года украинцы могут ощутить на себе влияние магнитных бурь. Геомагнитная активность в этот период будет умеренной, но в отдельные дни возможны кратковременные штормы.
Что прогнозируют эксперты, когда ждать наибольшей нагрузки на организм, как защититься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Магнитная буря - это возмущение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце и выбросами корональной массы. Солнечный ветер достигает планеты и вызывает колебания магнитосферы. Для метеозависимых людей это может означать головную боль, усталость или скачки давления.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Центра прогнозирования космической погоды (SWPC), конец марта будет достаточно неспокойным:
24 марта - ожидается умеренная активность (K-индекс до 4)
25 марта - возможен геомагнитный шторм (K-индекс 5).
26 марта - повышенная активность, кратковременный шторм второго уровня (K-индекс до 6).
27-28 марта - период спокойный, активность умеренная (K-индекс 3-4).
29 марта - вероятен повторный всплеск активности до уровня умеренного шторма.
Стоит отметить, что все прогнозы экспертов предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже в течение суток. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями и предупреждениями ученых.
Самые частые симптомы:
Влияние на сердечно-сосудистую систему
Исследование, опубликованное в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, показало, что в дни с высоким K-индексом (показатель магнитной активности) наблюдается увеличение количества вызовов "скорой помощи" по поводу гипертонических кризов, аритмий и сердечных приступов. Это связано с тем, что магнитные колебания могут влиять на работу вегетативной нервной системы, которая регулирует давление и ритм сердца.
Нарушение сна и изменение гормонального фона
Согласно исследованию Университета Хельсинки, в дни бурь снижается выработка мелатонина - гормона сна, что может приводить к бессоннице, общей усталости и ощущению "разбитости" даже после отдыха.
Изменения в мозговой активности
Нейрофизиологи обнаружили корреляцию между геомагнитными бурями и колебаниями биоэлектрической активности мозга. Ученые зафиксировали, что во время бурь повышается вероятность головной боли, головокружения и снижения когнитивных функций - концентрации и скорости принятия решений.
Обострение психоэмоциональных состояний
В работах Международного центра биоэлектромагнитных исследований (США) указано, что в периоды сильной геомагнитной активности повышается количество обращений в психиатрические службы из-за тревожности, раздражительности и даже панических атак.
Исследование NASA относительно пилотов и астронавтов
В своих отчетах NASA указывает, что изменения магнитного поля Земли могут влиять на физиологические показатели даже здоровых людей, работающих в экстремальных условиях - например, в авиационных экипажах или во время миссий на МКС. Во время бурь у них наблюдали изменения сердечного ритма и повышенную утомляемость.
Что еще важно знать:
Больше всего бури влияют на людей с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы, а также на пожилых людей.
Молодежь и здоровые люди чаще ощущают бури как легкий дискомфорт или не замечают их совсем.
Метеочувствительность - это реакция организма на изменение погодных или геофизических условий. Но иногда симптомы, которые люди связывают с магнитными бурями, могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.
Когда речь идет о метеочувствительности:
Когда это может быть симптом болезни:
Важно: если недомогания повторяются каждый раз во время бурь, но становятся сильнее или необычными - это сигнал обратиться к врачу. Часто "списывание" симптомов на метеочувствительность откладывает диагностику реальных проблем.
По наблюдениям NASA и NOAA, конец марта может стать "репетицией" перед более сильными бурями в апреле. Астрономы связывают текущую активность с повышенным числом солнечных пятен и вспышек, что совпадает с пиком 25-го солнечного цикла.
Вас может заинтересовать:
При написании материала были использованы источники: NOAA SWPC (spaceweather.gov), NASA (nasa.gov), European Space Agency (esa.int), Space Weather Prediction Center (NOAA)