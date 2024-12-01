Магнитные бури в декабре 2024: когда будет штормить и как сильно
Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека и в дни сильной солнечной активности могут быть головные боли, снижение работоспособности, сонливость и усталость. Однако есть некоторые советы, которые могут помочь в такие дни оставаться здоровыми.
Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024 года и поддержать свой организм в такие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии.
Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация - по К-индексу. До К-индекса 4 - это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.
Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Чем выше показатель - тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще - вызвать полярные сияния.
Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет спокойным месяцем в геомагнитном плане. Ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.
1 декабря - сильная буря с К-индексом 5
6 -7 декабря - умеренная магнитная буря с К-индексом 4
8 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3
11 -14 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3
12 декабря - пик бури, К-индекс 5
16-18 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3
16 декабря - пик бури, К-индекс 5
19-20 декабря - слабая буря с К-индексом 3
26 -28 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3
Следует добавить, что этот прогноз от специалистов - предварительные, поскольку точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.
Воздействие магнитной бури на человека
Ученые всего мира проводят исследования по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека.
Некоторые из этих исследований подтверждают такую связь и показывают, что люди действительно чувствуют себя гораздо хуже, имеют схожие симптомы и чаще обращаются с помощью врачей именно в дни магнитных бурь.
Также доказано, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.
Частые жалобы:
- головная боль
- Мигрень
- Туман в голове
- Нарушение концентрации
- Спад активности
- Быстрая усталость
- Прыжки артериального давления
- Снижение работоспособности
- Слабость
- Сонливость
- Изменения настроения
- Агрессия
- Раздражительность
- Повышенная тревожность
- Апатия
- Депрессивные настроения
- Проблемы с сердечно-сосудистой системой
- Боль в мышцах
- Тошнота
Как поддержать организм в дни магнитных бурь
Врачи преимущественно дают общие рекомендации на такие дни и призывают больше отдыхать, соблюдать нормальный режим дня.
- Полноценно высыпаться (7-9 часов), ложиться и просыпаться в одно и то же время
- Сбалансировано питаться: свежие фрукты и овощи, зелень, легкая и питательная пища
- Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды
- Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
- Утром делать зарядку, принимать контрастный душ
- Вечером заниматься спокойными делами
- Не нагружать организм физически
- Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов
При ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.
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