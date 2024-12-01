ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Магнитные бури в декабре 2024: когда будет штормить и как сильно

Воскресенье 01 декабря 2024 11:45
UA EN RU
Магнитные бури в декабре 2024: когда будет штормить и как сильно Прогноз магнитных бурь на декабрь 2024 года (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека и в дни сильной солнечной активности могут быть головные боли, снижение работоспособности, сонливость и усталость. Однако есть некоторые советы, которые могут помочь в такие дни оставаться здоровыми.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024 года и поддержать свой организм в такие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии.

Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация - по К-индексу. До К-индекса 4 - это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Чем выше показатель - тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще - вызвать полярные сияния.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет спокойным месяцем в геомагнитном плане. Ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.

1 декабря - сильная буря с К-индексом 5

6 -7 декабря - умеренная магнитная буря с К-индексом 4

8 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

11 -14 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

12 декабря - пик бури, К-индекс 5

16-18 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

16 декабря - пик бури, К-индекс 5

19-20 декабря - слабая буря с К-индексом 3

26 -28 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

Следует добавить, что этот прогноз от специалистов - предварительные, поскольку точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

Воздействие магнитной бури на человека

Ученые всего мира проводят исследования по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Некоторые из этих исследований подтверждают такую связь и показывают, что люди действительно чувствуют себя гораздо хуже, имеют схожие симптомы и чаще обращаются с помощью врачей именно в дни магнитных бурь.

Также доказано, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.

Частые жалобы:

  • головная боль
  • Мигрень
  • Туман в голове
  • Нарушение концентрации
  • Спад активности
  • Быстрая усталость
  • Прыжки артериального давления
  • Снижение работоспособности
  • Слабость
  • Сонливость
  • Изменения настроения
  • Агрессия
  • Раздражительность
  • Повышенная тревожность
  • Апатия
  • Депрессивные настроения
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Боль в мышцах
  • Тошнота

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

Врачи преимущественно дают общие рекомендации на такие дни и призывают больше отдыхать, соблюдать нормальный режим дня.

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов), ложиться и просыпаться в одно и то же время
  • Сбалансировано питаться: свежие фрукты и овощи, зелень, легкая и питательная пища
  • Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды
  • Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет
  • Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
  • Утром делать зарядку, принимать контрастный душ
  • Вечером заниматься спокойными делами
  • Не нагружать организм физически
  • Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов

При ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.

Ранее мы писали, что врачи назвали причины утренней головной боли.

А еще рассказывали о том, какие признаки свидетельствуют об обезвоживании организма.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря Головная боль Здоровье
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря