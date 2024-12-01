Магнитные бури в декабре 2024: когда будет штормить и как сильно

Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека и в дни сильной солнечной активности могут быть головные боли, снижение работоспособности, сонливость и усталость. Однако есть некоторые советы, которые могут помочь в такие дни оставаться здоровыми.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024 года и поддержать свой организм в такие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии.

Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация - по К-индексу. До К-индекса 4 - это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня. Чем выше показатель - тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще - вызвать полярные сияния.

Когда ожидаются магнитные бури в декабре 2024

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет спокойным месяцем в геомагнитном плане. Ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.

1 декабря - сильная буря с К-индексом 5

6 -7 декабря - умеренная магнитная буря с К-индексом 4

8 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

11 -14 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

12 декабря - пик бури, К-индекс 5

16-18 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

16 декабря - пик бури, К-индекс 5

19-20 декабря - слабая буря с К-индексом 3

26 -28 декабря - слабая магнитная буря с К-индексом 3

Следует добавить, что этот прогноз от специалистов - предварительные, поскольку точные даты и интенсивность бур могут изменяться в зависимости от активности Солнца.

Воздействие магнитной бури на человека

Ученые всего мира проводят исследования по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Некоторые из этих исследований подтверждают такую связь и показывают, что люди действительно чувствуют себя гораздо хуже, имеют схожие симптомы и чаще обращаются с помощью врачей именно в дни магнитных бурь.

Также доказано, что магнитная буря влияет на биоэлектрические процессы в организме, что может вызвать нарушение сна, повышение тревожности, раздражительность, снижение концентрации и работоспособности.

Частые жалобы:

головная боль

Мигрень

Туман в голове

Нарушение концентрации

Спад активности

Быстрая усталость

Прыжки артериального давления

Снижение работоспособности

Слабость

Сонливость

Изменения настроения

Агрессия

Раздражительность

Повышенная тревожность

Апатия

Депрессивные настроения

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Боль в мышцах

Тошнота

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

Врачи преимущественно дают общие рекомендации на такие дни и призывают больше отдыхать, соблюдать нормальный режим дня.

Полноценно высыпаться (7-9 часов), ложиться и просыпаться в одно и то же время

Сбалансировано питаться: свежие фрукты и овощи, зелень, легкая и питательная пища

Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды

Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет

Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение

Утром делать зарядку, принимать контрастный душ

Вечером заниматься спокойными делами

Не нагружать организм физически

Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов

При ухудшении самочувствия - обращаться к врачу.