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Магнитные бури будут штормить все выходные: как уберечь свое здоровье

Наз Землей бурлит сильная магнитная буря (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощный магнитный шторм накрыл планету и Украину в начале июля. Затяжная магнитная буря красного уровня продолжалась почти неделю, и 4-5 июля она достигла наибольших показателей - К-индекса 9. Но магнитосфера не будет спокойной и на выходных, 6-7 июля.

Когда ожидаются мощные магнитные бури и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии, состоящей из заряженных частиц (протонов и электронов).

Они способны быстро перемещаться в пространстве, в том числе - в сторону Земли. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходит геомагнитная активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Все бури имеют классификацию, где К-индекс от 1 до 3 - слабая буря, от 4 до 5 - умеренная. Все бури выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, влияние которых испытывают люди.

При бурях К-индекса 7-9 может быть сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS и вышек связи. А еще - северные сияния. У людей в такие дни ухудшается самочувствие.

Мощная магнитная буря накрыла Землю (скриншот)

Что известно о ближайших магнитных бурях

Мощная магнитная буря прошла по Земле 4-5 июля и достигла К-индекса 9. Влияние такой мощной бури может ощущаться еще несколько дней.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, в выходные, 6-7 июля, а также в начале недели, 8-9 июля, ожидается высокая солнечная активность, которая спадет только вечером 10 июля.

Следующая буря накроет Землю с 11 по 15 июля и эта буря будет бушевать одновременно с сильной жарой, потому что уже с 8 июля по всей Украине прогнозируют существенное повышение температуры до +34+40 градусов.

Как влияет магнитная буря на людей

Уже проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Есть много таких, подтверждающих взаимосвязь между вспышками на Солнце, геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у людей.

На что чаще всего жалуются люди:

  • Головные боли, мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная тревожность
  • Раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Что поможет защитить организм

В дни магнитных бурь следует уделять больше внимания своему здоровью. Врачи обычно дают общие рекомендации, которые помогут снизить влияние и поддержать организм.

Основные советы:

  • Соблюдайте нормальную графику дня
  • Спите от 7 до 9 часов
  • Делайте с утра зарядку, принимайте контрастный душ
  • Полноценно питайтесь
  • Пейте достаточно воды
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной едой.
  • Проветривайте помещение
  • Играйте на свежем воздухе
  • Снижайте физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Обязательно обращайтесь к врачам за консультацией или помощью - при необходимости

 

Раньше мы писали о том, почему может появляться головная боль утром.

А еще рассказывали о том, какое опасное состояние может возникнуть из-за сильной жары.

При написании материала использованы источники: Meteoagent, SWPC.noaa.

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