Магнітна буря накриє землю: штормити голови буде два дні поспіль

Магнітні бурі у 2021 році (Колаж РБК-Україна)

Магнітна буря накриє Землю в останній день січня і лютий почнеться з погіршення самопочуття у багатьох жителів планети. Магнітні коливання можуть впливати не тільки на метеозалежних людей, але і на тих, у кого немає такої схильності.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 та 2 лютого. Несприятливий вплив і погіршення самопочуття люди почнуть відчувати ще 31 січня. Ця буря не буде високого рівня складності, але вплив магнітних коливань буде здатний викликати головні болі, порушення концентрації уваги, впаде працездатність, можуть виникнути погіршення хронічних захворювань, зіпсується настрій, проявиться дратівливість і агресивність.

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Найгірше в такі дні доводиться літнім людям, людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, астматикам, гіпертонікам і тим, у кого є захворювання нервової системи. В такі дні потрібно особливо ретельно стежити за здоров'ям, не порушувати режим сну, водний баланс і постаратися не перевантажувати себе фізичною і розумовою роботою.

Також у ці дні потрібно:

Вчасно лягати спати й нічний сон повинен становити не менше 8 годин

Уникати стресів і підвищеної фізичної активності

Відмовитися від алкоголю, куріння і кави

Вранці можна прийняти контрастний душ

Перед сном допоможе тепла ванна

Тренування можна замінити прогулянкою на свіжому повітрі

Жирну і шкідливу їжу варто виключити з раціону

Необхідні медичні препарати потрібно тримати під руками

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