Магнітна буря накриє найближчої доби: найнебезпечніші години

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Фахівці відзначають, що геомагнітна обстановка буде напруженою майже добу і може спровокувати сильні головні болі та погіршення самопочуття.

Який години будуть найнебезпечнішими для здоров'я і як можна допомогти організму – читайте в матеріалі нижче.

Магнітні бурі - це обурення магнітного поля Землі через спалахи на сонці. Такі коливання можуть викликати головні болі, погіршення самопочуття і впливати на роботу техніки.

За прогнозом фахівців, в жовтні магнітних бур буде небагато і їх інтенсивність буде невисока. Однак навіть такі коливання можуть викликати значне погіршення самопочуття.

Найближча магнітна буря почнеться сьогодні, близько 18 години. Ця буря буде четвертого рівня. Негативний вплив триватиме до вівторка, 12 жовтня. На спад магнітна буря піде ближче до обіду - близько 12 години дня.

Така магнітна буря може викликати:

Головний біль

Порушення концентрації, проблеми з пам'яттю

Проблеми зі сном - безсоння або сонливість

Дратівливість, агресія, апатія, підвищена емоційність, занепад сил

Погіршення загального самопочуття, скачки артеріального тиску, прискорене серцебиття

Загострення хронічних захворювань

Підвищена втома

Як допомогти організму:

У такі періоди варто ретельно дотримуватися графіка харчування і режим дня

З раціону варто виключити жирні, гострі та шкідливі страви

Обмежити вживання кави й алкоголю, варто пити більше води та чаю з травами

Важливо добре виспатися

Полегшити стан допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, заспокійлива ванна, контрастний душ

Фізичну і розумову активність варто знизити, більше відпочивати

Людям з хронічними захворюваннями потрібно обмежити свої навантаження і тримати під руками необхідні лікарські препарати