Магнитная буря накроет в ближайшие сутки: самые опасные часы

Магнитная буря накроет Землю в ближайшие несколько часов. Специалисты отмечают, что геомагнитная обстановка будет напряженной почти сутки и может спровоцировать сильные головные боли и ухудшение самочувствия.

Какие часы будут самыми опасными для здоровья и как можно помочь организму – читайте в материале ниже.

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Такие колебания могут вызывать головные боли, ухудшение самочувствия и влиять на работу техники.

По прогнозу специалистов, в октябре магнитных бурь будет немного и их интенсивность будет невысокая. Однако даже такие колебания могут вызвать значительное ухудшение самочувствия.

Ближайшая магнитная буря начнется сегодня, около 18 часов. Эта буря будет четвертого уровня. Негативное воздействие продлится до вторника, 12 октября. На спад магнитная буря пойдет ближе к обеду – около 12 часов дня.

Такая магнитная буря может вызвать:

Головные боли

Нарушение концентрации, проблемы с памятью

Проблемы со сном – бессонница или сонливость

Раздражительность, агрессия, апатия, повышенная эмоциональность, упадок сил

Ухудшение общего самочувствия, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение

Обострение хронических заболеваний

Повышенная усталость

Как помочь организму:

В такие периоды стоит тщательно соблюдать график питания и режим дня

Из рациона стоит исключить жирные, острые и вредные блюда

Ограничить употребление кофе и алкоголя, стоит пить больше воды и чая с травами

Важно хорошо выспаться

Облегчить состояние помогут прогулки на свежем воздухе, успокаивающая ванна, контрастный душ

Физическую и умственную активность стоит снизить, больше отдыхать

Людям с хроническими заболеваниями нужно ограничить свои нагрузки и держать под руками необходимые лекарственные препараты