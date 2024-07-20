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Магнитная буря красного уровня надвигается на Землю: когда будет штормить

Магнитная буря накроет Землю совсем скоро (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря, которая достигнет красного уровня, накроет планету уже в ближайшие дни. В это время следует поберечь свое здоровье, снизить активность и пытаться проводить на солнце меньше времени.

Что известно об этой магнитной буре и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных очень быстро перемещаться в пространстве.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют геомагнитной - магнитные или солнечные бури. В зависимости от мощности бури и ее К-индекса могут возникать различные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, связи и ухудшения самочувствия у людей до северных сияний.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря средней интенсивности с К-индексом 4 накрыла Землю перед выходными, 19 июля.

В субботу, 20 июля, она будет держаться на уровне умеренной магнитной бури. А в воскресенье уровень воздействия поднимется до красного уровня К-индекса 5. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия и головные боли.

В настоящее время прогнозы указывают, что эта магнитная буря будет короткой и уже с понедельника, 22 июля, ситуация станет значительно лучше.

Магнитная буря на выходных (Скриншот)

Как магнитная буря влияет на людей

Ученые всего мира провели много исследований, некоторые из них подтверждают взаимосвязь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у людей.

Преимущественно люди имеют следующие проблемы:

  • Головные боли, мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная тревожность
  • Раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Как защитить свой организм

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и пить достаточно воды. А также:

  • Соблюдать нормальный график дня
  • Высыпаться (не менее 7-9 часов)
  • Делать зарядку, принимать контрастный душ
  • Полноценно питаться
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Проветривать помещение
  • Играть на свежем воздухе
  • При необходимости - обращаться за помощью к врачам

 

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