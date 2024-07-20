Магнитная буря красного уровня надвигается на Землю: когда будет штормить

Мощная магнитная буря, которая достигнет красного уровня, накроет планету уже в ближайшие дни. В это время следует поберечь свое здоровье, снизить активность и пытаться проводить на солнце меньше времени.
Что известно об этой магнитной буре и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных очень быстро перемещаться в пространстве.
Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют геомагнитной - магнитные или солнечные бури. В зависимости от мощности бури и ее К-индекса могут возникать различные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, связи и ухудшения самочувствия у людей до северных сияний.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря средней интенсивности с К-индексом 4 накрыла Землю перед выходными, 19 июля.
В субботу, 20 июля, она будет держаться на уровне умеренной магнитной бури. А в воскресенье уровень воздействия поднимется до красного уровня К-индекса 5. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия и головные боли.
В настоящее время прогнозы указывают, что эта магнитная буря будет короткой и уже с понедельника, 22 июля, ситуация станет значительно лучше.
Магнитная буря на выходных (Скриншот)
Ученые всего мира провели много исследований, некоторые из них подтверждают взаимосвязь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у людей.
Преимущественно люди имеют следующие проблемы:
В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и пить достаточно воды. А также:
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