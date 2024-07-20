Магнитная буря красного уровня надвигается на Землю: когда будет штормить

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных очень быстро перемещаться в пространстве.

Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую называют геомагнитной - магнитные или солнечные бури. В зависимости от мощности бури и ее К-индекса могут возникать различные последствия - от сбоя в работе спутников, GPRS, связи и ухудшения самочувствия у людей до северных сияний.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря средней интенсивности с К-индексом 4 накрыла Землю перед выходными, 19 июля.

В субботу, 20 июля, она будет держаться на уровне умеренной магнитной бури. А в воскресенье уровень воздействия поднимется до красного уровня К-индекса 5. Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия и головные боли.

В настоящее время прогнозы указывают, что эта магнитная буря будет короткой и уже с понедельника, 22 июля, ситуация станет значительно лучше.

Магнитная буря на выходных (Скриншот)

Как магнитная буря влияет на людей

Ученые всего мира провели много исследований, некоторые из них подтверждают взаимосвязь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия у людей.

Преимущественно люди имеют следующие проблемы:

Головные боли, мигрень

Головокружение

Слабость

Быстрая утомляемость

Сонливость днем

Бессонница ночью

Нарушение концентрации

Туман в голове

Прыжки артериального давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышенная тревожность

Раздражительность

Проявления агрессии

Обострение хронических заболеваний

Как защитить свой организм

В дни магнитных бурь врачи советуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и пить достаточно воды. А также: