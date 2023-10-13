Магнит для неудач: пятница 13 станет фатальным днем для трех знаков Зодиака

Сегодня, в пятницу 13 , представители трех знаков Зодиака могут превратиться в настоящий магнит для неудач. Они рискуют совершить немало ошибок, проблемы с деньгами и на работе нанесут сокрушительный удар.

Овен

Для вас пятница 13 - худший день, не стоит принимать важные решения. Откажитесь от любых финансовых операций. А если же вам все-таки нужно заняться делами, связанными с деньгами, внимательно читайте все, что подписываете.

Есть риск того, что вы можете потерять все в один момент. Фатальный день принесет немало ссор, отношения с друзьями и родственниками могут резко испортиться. Помимо этого, назревает грандиозный скандал между вами и вашей второй половинкой. Будьте предельно осторожны и не говорите того, о чем сильно пожалеете.

Весы

У вас могут начаться серьезные проблемы на работе. Коллеги будто бы перестанут вас слушать и понимать, это больно ударит по самооценке. Постарайтесь реагировать на все это без лишних эмоций, спорами и скандалами вы лишь разозлите свое руководство.

Также не спешите заводить новые знакомства. Рядом с вами захотят оказаться подлые и коварные люди, которые принесут немало проблем. Не позволяйте пользоваться своей добротой.

Козерог

В пятницу 13 вы можете стать магнитом для неудач. Это случится из-за того, что вы позволили негативу затмить все ваши мысли о хорошем. Постарайтесь соблюдать баланс, ведь днем вас может "швырять" из стороны в сторону - от отчаяния до эйфории.

Вам стоит сохранять бдительность и не терять концентрацию. Не упустите что-то важное. А если же вам не хочется общаться с людьми, то позвольте себе залечь на дно и проведите день дома, там вас проблемы не найдут.

