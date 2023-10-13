Магнит для неудач: пятница 13 станет фатальным днем для трех знаков Зодиака
Сегодня, в пятницу 13, представители трех знаков Зодиака могут превратиться в настоящий магнит для неудач. Они рискуют совершить немало ошибок, проблемы с деньгами и на работе нанесут сокрушительный удар.
Кому пятница 13 принесет неудачи и огорчение, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.
Овен
Для вас пятница 13 - худший день, не стоит принимать важные решения. Откажитесь от любых финансовых операций. А если же вам все-таки нужно заняться делами, связанными с деньгами, внимательно читайте все, что подписываете.
Есть риск того, что вы можете потерять все в один момент. Фатальный день принесет немало ссор, отношения с друзьями и родственниками могут резко испортиться. Помимо этого, назревает грандиозный скандал между вами и вашей второй половинкой. Будьте предельно осторожны и не говорите того, о чем сильно пожалеете.
Весы
У вас могут начаться серьезные проблемы на работе. Коллеги будто бы перестанут вас слушать и понимать, это больно ударит по самооценке. Постарайтесь реагировать на все это без лишних эмоций, спорами и скандалами вы лишь разозлите свое руководство.
Также не спешите заводить новые знакомства. Рядом с вами захотят оказаться подлые и коварные люди, которые принесут немало проблем. Не позволяйте пользоваться своей добротой.
Козерог
В пятницу 13 вы можете стать магнитом для неудач. Это случится из-за того, что вы позволили негативу затмить все ваши мысли о хорошем. Постарайтесь соблюдать баланс, ведь днем вас может "швырять" из стороны в сторону - от отчаяния до эйфории.
Вам стоит сохранять бдительность и не терять концентрацию. Не упустите что-то важное. А если же вам не хочется общаться с людьми, то позвольте себе залечь на дно и проведите день дома, там вас проблемы не найдут.
Напомним, ранее мы рассказывали, для кого из знаков Зодиака пятница 13 станет особенно удачной.
Также недавно стало известно, что конец недели принесет удачу только трем знакам Зодиака.