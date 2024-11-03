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Магия перемен накроет три знака Зодиака уже с понедельника

Кому повезет с понедельника (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, которая начнется уже 4 ноября, особенно запомнится представителям трех знаков Зодиака. Их ждут фантастические перемены и очень хорошие новости.

Каким знакам Зодиака улыбнется удача, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Дева

Уже в ближайшие дни вы поймете, что уже не можете жить так, как жили прежде. Пора выйти за рамки и разрушить все границы, которые вас окружили. Эта неделя поможет вам расширить горизонты и начать все с чистого листа.

Принимайте участие в дискуссиях, делитесь своим мнением и выслушивайте точку зрения собеседников. Командная работа поможет вам многое изменить, а также добиться фантастического успеха.

Близнецы

Посвятите эту неделю поиску внутреннего равновесия. Вас ждут любовные приключения и невероятные трансформации. Однако помните о том, что вам не стоит полностью отдаваться отношениям.

Удерживаете баланс и встречайте перемены. Эта неделя может вас очень приятно удивить. Верьте в свои силы и не сомневайтесь в том, что ваша жизнь может измениться к лучшему.

Стрелец

Гороскоп на неделю обещает вам карьерный взлет. Погрузитесь с головой в работу и не отвлекайтесь на пустяки. У вас будет действительно редкий шанс, не отказываетесь от возможности достичь вершины успеха.

Пришло время смелых решений и амбициозных планов. Беритесь за новые проекты, магия перемен поможет вам со всем справиться.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет Полнолуние в ноябре.

Кроме этого, уже были названы знаки Зодиака, которых осчастливит это воскресенье.

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