7 суеверий и примет о грибах, в которые трудно поверить

Грибы обладают магическими свойствами

Согласно ирландскому фольклору, грибы обладали магическими свойствами. Их ассоциировали с феями, которые использовали грибы на длинных ножках в качестве зонтов.

В Шотландии грибы использовали в качестве амулетов для отпугивания злых духов. Их часто носились в мешочках с собой или прятали дома для защиты от нечистой силы.

Сбор грибов в определенные дни считался неудачным

В Великобритании считалось, что нельзя собирать грибы в воскресенье, ведь это день отдыха. Правило имело глубокие корни в христианской традиции, когда воскресенье было отведено для отдыха от обычных трудовых дел.

А вот в Ирландии было запрещено собирать грибы в пятницу - поскольку это день распятия Иисуса.

Кольца фей считались магическими

Кольца фей (когда грибы растут рядом и образуют круг) считались магическими в Великобритании и Ирландии. Существовала легенда, что их создавали феи во время танцев по кругу.

В древности люди верили, что если зайти в кольцо, то можно перенестись в королевство фей.

Мухомор ассоциировался с Рождеством

Мухомор, из-за своей яркой красно-белой окраски, ассоциируется с Рождеством в Великобритании и Ирландии. Это делает его одним из самых известных символов праздничного сезона в этих странах.

Красная шапочка гриба символизирует шапку Санты, а белые пятна - снежинки. Мухомор часто изображают в веселых иллюстрациях и как украшение на рождественских открытках.

Мухомор обыкновенный красный (фото: freepik.com)

Грибы использовались для окрашивания тканей.

В Великобритании и Ирландии грибы использовались для окрашивания тканей. Шляпки некоторых грибов, таких как калоцера клейкая, кипятили для получения желтого красителя.

А вот березовый трутовик использовался для получения коричневого красителя. Его также использовали в народной медицине как средство против вирусов и бактерий.

Гриб калоцера клейкая (фото: Википедия)

Гриб березовый трутовик (фото: Википедия)

Грибы употреблялись в пищу во время голода

Во времена голода в Великобритании и Ирландии грибы являлись ценным источником пищи. К примеру, медовый гриб (он же опенок осенний) широко употреблялся для питания во время ирландского картофельного голода.

Хотя грибы могут являться хорошим источником питания, важно отметить, что не все из них безопасны для употребления, а некоторые могут быть даже смертельно опасными.

Опята осенние, Armillaria ostoyae (фото: Википедия)

Грибы считались признаком успеха

В Великобритании считалось, что найти гриб в своем саду - к успеху. Много людей верили, что такой "сосед" будет привлекать удачу и счастье в ваш дом. Также на него можно было загадывать желание, и считалось, что если гриб не сгниет, ваша просьба обязательно сбудется.

От суеверий и обычаев до использования в медицине и кулинарных изысканиях - грибы продолжают очаровывать и вдохновлять.