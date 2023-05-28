Магические фразы, которые сделают ваши отношения крепкими на долгие годы

Поддерживать огонь в отношениях помогут магические фразы, которые следует каждый день говорить любимому человеку. При чем это не какие-то секретные слова, обыденные: "Люблю", "Как дела?" и "Спасибо".

Положительные усилители

Мы часто не поощряем любимых, молчим о любви. Перестаньте стесняться, высказывайте комплименты, когда хорошо - говорите, когда не нравится - не молчите.

Говорите женщине о том, как она хороша утром, какая она прекрасная мать, какая она профессионал в своем деле, что она страстная любовница.

Скажите мужчине, какой он молодец, что починил кран (стиральную машину, дверную ручку) своими руками, напомните, что влюблены в него как тогда, когда впервые увидели (начали встречаться, в день свадьбы).

Поверьте, эти простые вещи окрыляют вашего партнера и делают ваш союз крепче изо дня в день.

Чаще говорите "спасибо"

Казалось бы, что может быть особенного в таком обыденном слове, которое вы говорите баристе, что готовит кофе, или случайному попутчику, который передает деньги в маршрутке.

Но нет - в отношениях это слово работает совсем иначе. Поблагодарите за вкусный обед (даже приготовленный в сотый раз), новое платье или просто за то, что человек рядом.

Что может быть проще, чем сказать, "Спасибо тебе, что ты со мной", "Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь". Если давно не говорили любимому человеку таких слов, попробуйте прямо сейчас и поймете, насколько магическим может быть их действие.

Проявляйте интерес к любимому человеку

Чаще спрашивайте партнера, как дела, что снилось, как самочувствие. Это поможет вам постоянно поддерживать связь, или сблизиться, если вы начали "терять друг друга".

Запоминайте его (ее) пожелания, предпочтения, важные общие даты. Что может быть приятнее, когда вы чувствуете, что важны, что небезразличны. Когда вечером вас будет ждать бережно охлажденная бутылочка любимого напитка в холодильнике или оставленная утром шоколадка на подушке.

Помните, что на этих трех китах: "Люблю, Спасибо и Как дела", держатся ваши отношения.