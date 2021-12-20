Магазин АЛЛО MAX відзначено за найкращий дизайн у ритейлі

Дизайн магазину АЛЛО МАХ, який знаходиться в столичному ТРЦ Respublika Park, за підсумком 2021 року був визнаний найкращим в номінації "Побутова техніка і електроніка" конкурсу Retail Design Awards.

АЛЛО МАХ в ТРЦ Respublika Park наразі є одним із найбільших магазинів АЛЛО, його площа становить 522 м².

Відкриття 37-го мультибрендового магазину АЛЛО МАХ відбулося у листопаді цього року, в день відкриття торгового комплексу (Кільцева дорога, 1).

Магазин оформлено у стилі мінімалізму, в дизайні залу поєднано природні матеріали та новаторські форми. Оскільки магазин розміщено в центральному атріумі ТРЦ, то зону входу організували за шириною фасаду, і вона становить 22 метри. В декоруванні вперше використано дворівневе освітлення, що створює акценти в дизайні, а також приховує технічні комунікації.

У магазині представлено ключові товарні категорії: смартфони, гаджети, ноутбуки, smart-техніку, б’юті-гаджети, побутову техніку для дому, товари для спорту, електротранспорт, аксесуари та інші товари.

Тут також є відділи Shop in Shop таких виробників, як Xiaomi, Apple, Samsung та бренд-зона Vivo. Розміщено селфі-зону зі змінним фоном, а також дитячу зону для розваг найменших відвідувачів.

Також є місце для пакування подарунків та примірочна. Покупці можуть оформити кредит та забрати товари, які замовили онлайн, у точці видачі замовлень. Всю роботу з розробки та впровадження нових форматів здійснювала команда компанії АЛЛО.

"АЛЛО продовжує розвивати офлайн-канал продажу з метою розширення присутності шоу-румів та точок видачі маркетплейсу в містах України. Дуже приємно, що професійне журі Retail Design Awards вчергове високо оцінило нашу роботу. Магазини АЛЛО завжди беруть участь в цьому конкурсі та щоразу отримують нагороди. Формат АЛЛО МАХ передбачає просторі приміщення, максимально широкий вибір товарів та зони їх тестування. Щоразу під час розробки нового магазину наша команда стикається з викликами та складними задачами щодо оформлення приміщення та створення унікального клієнтського досвіду, щоб перевищити очікування клієнтів АЛЛО", - заявив Микола Астапов, директор із розвитку та форматів АЛЛО.

Варто відзначити, що на кінець 2021 року кількість магазинів різного формату під брендами АЛЛО, Mi Store та телеком-операторів, що відкрила група компаній АЛЛО протягом року, налічуватиме 50 нових торгових точок. При цьому шоу-руми під брендом АЛЛО у п’яти містах України з’явилися вперше.

Впродовж року компанія оновила та переобладнала ще понад 50 торгових точок у 30 містах. На кінець 2021 року кількість магазинів компанії під брендами АЛЛО, Mi Store та телеком-операторів налічуватиме 345 точок у 141 місті України.

Протягом року компанія оновила і переобладнала понад 50 торгових точок в 30 містах. До кінця 2021 року кількість магазинів компанії під брендами АЛЛО, Mi Store і телеком-операторів буде налічувати 345 точок в 141 місті України.

Нагадаємо, АЛЛО - маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу і меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини в більш ніж 140 містах України.