Обладает самым высоким уровнем смертности. Врач предупредила об опасной инфекции

Что нужно знать о бешенстве

Восприимчивость к инфекции бешенства после контакта связана с несколькими факторами, включая тип и анатомическое место воздействия. Например, укус через кожу, вводящий инфекционную слюну в часть тела, с большей вероятностью приведет к продуктивной инфекции, чем укус через одежду, где слюна может впитаться, или лизание поврежденной или потертой кожи.

Также локализация важна, чем ближе к голове и шее - тем выше риск заболевания.

Считается, что все млекопитающие восприимчивы к заражению вирусом бешенства, хотя виды отличаются относительной восприимчивостью.

Большинство бешенства приобретается из-за влияния слюны от укуса животного. В редких случаях бешенство возникает вследствие контакта без укусов (например, контакт слюны с открытой кожей или слизистыми).

Контактный способ людей чаще всего инфицируют кошки и собаки, а в дикой природе - лисы и волки.

В Украине главным источником возбудителя бешенства в дикой природе есть красные лисы, возбудитель бешенства проявлялся также у летучих мышей.

По данным ВОЗ, в 99% случаев заболевания и смерти человека от бешенства источником возбудителя являются собаки и кошки. В Украине – в 50% кошки. Около 40% жертв укусов предположительно больных бешенством собак - дети в возрасте до 15 лет.



Средний инкубационный период бешенства составляет от 1 до 3 месяцев , но может колебаться от нескольких дней до многих лет после контакта. Инкубационный период сокращается, если есть укус в лицо.

Симптомы инфекции

Продромальные симптомы

Бешенство обычно не подозревается во время продромальной фазы, которая начинается с неспецифических симптомов, таких как субфебрильная температура, озноб, недомогание, миалгии, слабость, утомляемость, анорексия, боль в горле, тошнота, рвота, головная боль и иногда светобоязнь. Эта стадия длится от нескольких дней до 1 недели.

Парестезия, возникающая проксимально от места известной раны, свидетельствует об инфекции. К примеру: локоть локализуется более проксимально, чем фаланги пальцев.

Клиническое бешенство

Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. При промедлении с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.

Что делать?

Если вас укусило животное - немедленно обратитесь к врачу! Когда врач недоступен - промойте рану не менее 15 минут мыльной водой, дезинфекторами или спиртом.

После этого обратитесь к врачу за помощью.