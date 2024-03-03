Будет эпидемия? Инфекционист объяснил, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости коклюшем

В прошлом году в Украине зарегистрировали 707 случаев заболевания коклюшем в 20-ти областях. Для сравнения в 2022 году было зафиксировано только 32 случая. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Украины.

О том, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости коклюшем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию инфекциониста Евгения Дубровского в Facebook.

Стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости коклюшем

"Началась раскачиваться паника из-за коклюша. В Украине в некоторых областях регистрируют повышенные уровни заболеваемости. В то время как знакомые из Испании рассказывают, что там вроде бы как в некоторых городах в детских садах чуть ли не каждый третий ребенок кашляет, и это, по словам местных, коклюш. Точной информации добиться пока трудно, но всех начинают пугать. Мол, не защищают ни вакцины, ни перенесенный в детстве коклюш, все плохо, катастрофа", - говорит инфекционист.

При этом врач отмечает, что коклюш опасен только для младенцев. Поэтому вакцинация АКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка) начинается в раннем возрасте.

"У старших детей и взрослых - прогноз благоприятный, ничего страшного не случится. Однако кашель действительно очень неприятный. Затяжной, непродуктивный. Болезнь изнурительная и вызывает длительный дискомфорт. В лечении принципиально вовремя поставить диагноз и сориентироваться с лечением", - отмечает Дубровский.

Он добавляет, что это хитрая бактерия, поражающая своим токсином, антибиотики эффективны только в первые 2-3 недели кашля. Дальше они уже не влияют на течение и продолжительность заболевания.

"Но облегчить симптомы можно правильной комбинацией противокашлевых препаратов. Лекарство, стимулирующее кашель, будет только ухудшать состояние", - говорит инфекционист.

Дубровский добавляет, что не стоит паниковать из-за роста заболеваемости коклюшем, поскольку иммунная система у людей после вакцинации, а также после переноса болезни достаточно мощная.

"Кстати, грипп практически исчез. Видимо, переболело критическое количество людей, в то время как у других до сих пор сохраняется иммунитет от предыдущих эпизодов", - говорит врач.