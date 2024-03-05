Має найвищий рівень смертності. Лікар попередила про небезпечну інфекцію

Що треба знати про сказ

Сприйнятливість до інфекції сказу після контакту пов’язана з декількома факторами, включаючи тип і анатомічне місце впливу. Наприклад, укус через шкіру, який вводить інфекційну слину в частину тіла, з більшою ймовірністю призведе до продуктивної інфекції, ніж укус через одяг, де слина може вбратися, або лизання пошкодженої чи потертої шкіри.

Також локалізація важлива, чим ближче до голови та шиї - тим вищий ризик захворювання.

Вважається, що всі ссавці сприйнятливі до зараження вірусом сказу, хоча види відрізняються відносною сприйнятливістю.

Більшість сказу набувається через вплив слини від укусу тварини. У рідкісних випадках сказ виникає внаслідок контакту без укусів (наприклад, контакт слини з відкритою шкірою або слизовими оболонками).

Контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі - лисиці та вовки.

В Україні головним джерелом збудника сказу у дикій природі є червоні лиси, збудник сказу виявлявся також у кажанів.

За даними ВООЗ, у 99% випадків захворювання та смерті людини від сказу джерелом збудника є собаки та кішки. В Україні - в 50 % кішки. Близько 40% жертв укусів імовірно хворих на сказ собак - діти віком до 15 років.



Середній інкубаційний період сказу становить від 1 до 3 місяців, але може коливатися від кількох днів до багатьох років після контакту. Інкубаційний період скорочується, якщо є укус в обличчя.

Симптоми інфекції

Продромальні симптоми

Сказ зазвичай не підозрюється під час продромальної фази, яка починається з неспецифічних симптомів, таких як субфебрильна температура, озноб, нездужання, міалгії, слабкість, втомлюваність, анорексія, біль у горлі, нудота, блювота, головний біль та іноді світлобоязнь. Ця стадія триває від кількох днів до приблизно 1 тижня.

Парестезія, що виникає проксимально від місця відомої рани, свідчить про інфекцію. Наприклад: лікоть локалізується більш проксимально, ніж фаланги пальців.

Клінічний сказ

Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Що робити?

Якщо вас вкусила тварина - негайно зверніться до лікаря! Коли лікар недоступний - промийте рану щонайменше 15 хвилин мильною водою, дезінфекторами чи спиртом.

Після цього зверніться до лікаря по допомогу.