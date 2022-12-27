Мадонна в метро: где и как сейчас живет молодая мама, которую запечатлели на знаменитом фото

Венгерский фотограф сделал снимок, как мама кормит свою малышку, сидя на полу киевского метро. Снимок тут же окрестили "Мадонна в киевском метро". Потом появился рисунок и икона, которая теперь висит в итальянском храме.

Киевлянку Татьяну Близняк журналисты сфотографировали в первые дни полномасштабного российского вторжения. Вместе с мужем и новорожденной дочкой она спустилась в метро во время ракетных обстрелов.

Что известно о "Мадонне из киевского метро" и как ее семья прожила последние 10 месяцев, рассказали в ТСН.

Фотография Татьяны быстро разлетелась в социальных сетях и попала во многие мировые СМИ. Художница из Днепра перенесла изображение на рисунок, которую превратили в икону. Сейчас эта икона висит в одном из храмов Неаполя.

Татьяна с мужем м малышкой уехали из Киева во Львовскую область, сейчас они живут в полутора часах езды от города - у бабушки.

"Мы покинули Киев, переехали в более безопасный регион, чтобы уберечь нашу дочь. 25 февраля, в день, когда сделали фотографию, облетевшую мир, мы ночевали в метро. Когда мы спустились в метро, дочь проснулась и нужно было ее кормить. Постелила себе одеяло, кормила, вот такое стечение обстоятельств, что в этот момент пришли журналисты и попросили сделать фото. Мы не отказали", - рассказала Татьяна.

Фотографию увидела художница из Днепра и превратила ее в картину. Марина Соломенникова объяснила, что это олицетворение всех женщин Украины.

"Я олицетворила просто всех женщин Украины, которые в то время пряталась в метро. Где-то в подвалах девушка сидит в худи, видна позади реклама, схема метро, и мне кажется, это отлично соединилось", - добавила художница.

Образ современной "Мадонны" разместил на стене храма священник в пригороде Неаполя.

"Образ отсылает к тем страданиям, которая испытала Богородица, которая должна была бежать от преследования Ирода, она была беженкой в Египте. Очень близка к нашим реалиям", - пояснил священник Вячеслав Окунь.

Скриншот

Татьяна называет случайностью, что она стала символом матерей, которые защищают детей от пуль и ракет.

"То, что я попала в кадр журналистов и это фото облетело весь мир, приобрело популярность, на нашу жизнь это не сильно повлияла, кроме того, что несколько раз давала интервью", - рассказала киевская "Мадонна".

Малышке Марийке уже исполнился год. Ее первый день рождения отмечали у бабушки. Татьяна украшает елку, пока дочка спит. А рядом бегают два мопса - Фиби и Бафи. Бафи - тоже беженка. Ее бросили в Харьковской области и благодаря волонтерам, которые собаку нашли и разместили фото в интернете, она нашла новую семью.

"Любой звук - она сразу подрывалась, заводилась и лаяла, как сторожевой пес. Не спала. Точнее, от изнеможения уже засыпала, но сидя", - вспоминает Татьяна.

Маша в свой год прекрасно развивается и растет. Мама девочки отмечает, что малышка не осознает происходящего и это даже радует.

"У нас тоже выключают свет, много времени проводим в темноте, но она как-то реагирует на это спокойно", - добавляет Татьяна.

Война кардинально изменила ее жизнь. Это страшно и Татьяна признается, что больно до слез. Но трудности объединяют, жажда победы дает силы на борьбу. Возвращаться в родную столицу семья планирует только после того, как враг будет побежден. И киевлянка надеется, что это произойдет уже весной.