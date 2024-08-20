Мадонна громко отметила 66-летие в Италии: певица показала редкое фото со всеми детьми

Мадонна с детьми

На одном из опубликованных снимков звезда предстала в окружении всех своих потомков. Они появились в праздничных нарядах, а также можно заметить, что почти все по росту уже догнали знаменитую мамочку.

Певица с детьми, четверо из которых - приемные (Фото: instagram.com/madonna)

На кадрах появился и новый избранник Мадонны - 28-летний футболист Аким Морриса, отношения с которым она перестала скрывать только недавно. Тот пришел на праздник в белоснежном костюме, дополнив его аксессуарами и стильной обувью.

Звезда с новым избранником (Фото: instagram.com/madonna)

На других фотографиях Мадонна позировала с каждым из детей отдельно: сыном Дэвидом, Стеллой и Есфирью, которых она, как и Дэвида, усыновила.

Знаменитость воспитывает 6 детей (фото: instagram.com/madonna)

Для дня рождения звезда выбрала кружевное платье с черным корсетом. Она дополнила наряд золотым поясом вокруг талии и массивными аксессуарами. Позже она также продемонстрировала и другие аутфиты.

Фото со дня рождения звезды сцены (Фото: instagram.com/madonna)

По информации одного из изданий, Мадонна вместе с детьми прибыла в Помпеи в пятницу, 16 августа, - в день, когда был ее день рождения. Всего на празднике присутствовало около 30 гостей.

Можно увидеть, что звезда решила выбрать уютные декорации с кучей свечей.

Кроме того, в Италии прошел и день рождения ее сына Рокко - 11 августа. Как известно, парень родился в браке Мадонны с Гаем Ричи, который длился с 2000 по 2008 год.

Певицу не так часто можно увидеть вместе со всеми шестью детьми. В последний раз такое случалось на День матери в мае прошлого года.

Что известно о детях звезды

Напомним, она воспитывает дочь 27-летнюю дочь Лурдес и 24-летнего сына Рокко. Кроме того, звезда мировой сцены стала матерью для четырех приемных детей - 18-летнего Дэвида, 18-летней Мерси Джеймс и 11-летних близнецов Эстер и Стеллы.