MacBook Air от Apple: стоит ли покупать сейчас или лучше подождать выхода новой модели

M1 или выше

Первая модель - это самый старый MacBook Air, который все еще продается. Речь идет о MacBook Air на чипе M1, который сейчас можно приобрести примерно за 699 долларов.

Если вы планируете купить MacBook Air, который старше этой модели, убедитесь, что его цена значительно ниже 699 долларов. Это связано с тем, что более старые модели работают на Intel-чипах, а не на Apple Silicon, что существенно влияет на производительность и функциональность.

M2, если базовая модель

Если бюджет позволяет, стоит серьезно рассмотреть MacBook Air на чипе M2, который сейчас можно купить за 900 долларов. Эта модель обладает современным дизайном MacBook Air с поддержкой зарядки MagSafe, новым черно-синим цветом Midnight и, что самое главное, удвоенной оперативной памятью.

Apple увеличила базовый объем RAM с 8 ГБ до 16 ГБ прошлой осенью, что, вероятно, было сделано для более эффективной поддержки будущих функций Apple Intelligence.

Почему стоит подождать M4

Если вам важна разница в производительности между M2 и M3, лучше дождаться M4.

Если вы хотите увеличить объем памяти или RAM с базовых 256 ГБ и 16 ГБ, лучше тоже подождать. Вы все равно платите Apple за апгрейд, поэтому бюджет, вероятно, не станет проблемой. Подождите конфигураций на базе M4.

Если вы хотите 15-дюймовый MacBook Air, то также стоит подождать. Apple продает такой MacBook Air только с чипом M3, и компания не делает скидок на свои устройства, даже если их скоро заменит новое оборудование.