"М*дак ты, Стас". Пугачева публично высмеяла Михайлова из-за его заявления о звездах, которые выехали с РФ

Что сказала Пугачева Михайлову

Пугачева отреагировала на заявление путиниста Стаса Михайлова по поводу его слов о звездах, которые покинули РФ. Российская Примадонна записала видео обращение к артисту и опубликовала его в соцсетях.

"Стас, это я, безголосая певица, старушка Алла Пугачева, я бы встала перед тобой на колени, но уже ноги не те. Не собираются нормальные люди возвращаться туда (в Россию - Ред.), поэтому давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. Но если уж и вернусь, то честно, скажу все, что думаю, но могу и сейчас: "м*дак ты, Стас", - заявила Пугачева.

Добавим, что пока Михайлов не ответил на слова Пугачевой. Но вот в комментариях россиянам откровенно подгорает - они возмущаются позицией Пугачевой и пишут, чтобы она больше никогда не возвращалась в РФ и отказалась от высоких званий, которые ей раньше присвоили.

Среди комментаторов также есть и те, кто поддержал позицию Аллы Пугачевой.

Отметим, что муж Пугачевой Максим Галкин не раз публично поддерживал Украину против войны в России и высмеивал кремлевскую политику.