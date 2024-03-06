UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"М*дак ти, Стас". Пугачова публічно висміяла Михайлова через його заяву про зірок, які покинули РФ

Пугачова публічно принизила Михайлова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Співачка Алла Пугачова, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхала з Росії, публічно висміяла Стаса Михайлова і його заяву про те, що всі артисти, які покинули країну-агресорку, повинні потім "приповзти на колінах і цілувати ноги", щоб їх пробачили.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію співачки у Instagram.

Що сказала Пугачова Михайлову

Пугачова відреагувала на заяву путініста Стаса Михайлова щодо зірок, які покинули РФ. Російська Примадонна записала відео звернення до артиста й опублікувала його у соцмережах.

"Стасе, це я, безголоса співачка, старенька Алла Пугачова, я б стала перед тобою на коліна, але вже ноги не ті. Не збираються нормальні люди повертатись туди (в Росію - Ред.), тому давай, шуруй, заробляй, поки можеш. Та якщо вже і повернусь, то чесно, скажу все, що думаю. Але можу і зараз: "м*дак ти, Стасе", - заявила Пугачова.

Додамо також, що поки Михайлов не відповів на слова Пугачової. Але от у коментарях росіянам відверто підгоряє - вони обурюються позицією Пугачової і пишуть, щоб вона більше ніколи не верталась в РФ і відмовилась від високих звань, які їй раніше присвоїли.

Серед коментаторів також є й ті, хто підтримав позицію Алли Пугачової.  

Наголосимо, що чоловік Пугачової Максим Галкін не одноразово публічно підтримував Україну проти війни у Росії та висміював кремлівську політику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Алла ПугачоваРосійська Федерація