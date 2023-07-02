Искусственный интеллект будет иметь фундаментальное влияние на ход войн, - Милли
Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны. Это делается, чтобы "умерить войну великих держав". В июне этого года генерал уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь "фундаментальное влияние" на военных.
Милли также заявил, что темпы приближения доступа новых технологий "стремительно приближаются".
"Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми", – отметил генерал.
Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.
Развитие ИИ
В 2022 году искусственный интеллект начал стремительно развиваться. Толчком для этого стал релиз бота ChatGPT, который начали активно использовать во множестве сфер. Поэтому страны прибегают к регулированию отрасли искусственного интеллекта. К примеру, законопроект о регуляции использования ИИ готовят в ЕС.
При этом государства говорят о влиянии ИИ на военную сферу. Да, Израиль заявил о намерениях стать "сверхдержавой" в вопросе использования искусственного интеллекта. В Минобороны страны заявили, что это поможет добиться прогресса в автономной войне и оптимизации принятия боевых решений.
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