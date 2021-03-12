Людська дурість вбила десяток лебедів під Вінницею

З'ясувалося, що тварини загинули, тому що "добродушні" люди люблять з ними фотографуватися. Щоб приманити шипунів, підгодовують хлібом, а це дуже небезпечно.

"Птахи померли не від переохолодження або від тварин, які б могли їх загризти. А через людську небайдужість. Чимало наших жителів приходять на набережну сфотографуватися з лебедями. Щоб підманити ближче до себе, підгодовують хлібом. А він небезпечний для птахів. Якщо багато з'їдять, то вмирають", - каже місцевий мешканець.

Чоловік каже, що за останній час знайшов на березі понад десять мертвих птахів. Попри попередження, що хлібом їх годувати не можна, люди на це не звертають уваги.

"Звичайно, птахи гинули й раніше. Але цієї весни дуже багато", - говорить Едуард Кавун, завідувач кафедри зоології Донецького Національного університету В. Стуса.

"Годувати хлібом, ні білим, ні чорним, лебедів категорично заборонено! Адже їхні шлунки не пристосовані для перетравлення такого виду їжі. Тому рано, чи пізно, вони вмирають через таку підгодівлю. Лебеді мають той же раціон, що і гуси. Це може бути риба, молюски, зерно, капуста, морква, буряк і картопля відварна. Ще раз підкреслю, головне, щоб не годувати їх хлібом, у птахів від нього починається ентерит. Хліб протипоказаний не тільки лебедям, але й іншим птахам. Тому не годуйте їм ні голубів, ні ворон", - пояснив Едуард Михайлович.