Людская глупость убила десяток лебедей под Винницей

Выяснилось, что животные погибли, потому что "добродушные" люди любят с ними фотографироваться. Чтобы приманить шипунов, подкармливают хлебом, а это очень опасно.

"Птицы скончались не от переохлаждения или от животных, которые бы могли их загрызть. А из-за человеческого неравнодушия. Немало наших жителей приходят на набережную сфотографироваться с лебедями. Чтобы подманить ближе к себе, подкармливают хлебом. А он для птиц опасен. Если много съедят, то умирают", - говорит местный житель.

Мужчина говорит, что за последнее время нашел на берегу более десяти мертвых птиц. Несмотря на предупреждение, что хлебом их кормить нельзя, люди на это не обращают внимания.

"Конечно, птицы гибли и раньше. Но этой весной слишком много", - говорит Эдуард Кавун, завкафедрой зоологии Донецкого Национального университета В. Стуса.

"Кормить хлебом, ни белым, ни черным, лебедей категорически запрещено! Ведь их желудки не приспособлены для переваривания такого вида пищи. Поэтому рано, или поздно, они умирают из-за такой подкормки. Лебеди имеют тот же рацион, что и гуси. Это может быть рыба, моллюски, зерно, капуста, морковь, свекла и отварная картошка. Еще раз подчеркну, главное, чтобы не кормить их хлебом, у птиц от него начинается энтерит. Хлеб противопоказан не только лебедям, но и другим птицам. Поэтому не кормите им ни голубей, ни ворон", - пояснил Эдуард Михайлович.