В людному парку під Києвом оселилася зграя лисиць: їдять навіть морозиво

У звичайному людному парку міста Буча, що під Києвом, оселилася зграя лисиць. Пару місяців тому сюди забрела вагітна самка. Тепер вона живе тут разом з дитинчатами.

Лисиці не бояться людей і з задоволенням підгодовуються тими ласощами, які приносять їм відвідувачі. Але ветеринари кажуть, що лисиці можуть переносити небезпечні хвороби. Зоозахисники організували цілу спецоперацію по вилову тварин, говориться в сюжеті ТСН.

Лисенята копаються в урнах, їдять запропоноване морозиво. Люди вже звикли до такого сусідства. Одними з перших лисиць побачили охоронці парку і жахнулися, бо не одразу впізнали тварин.

Зоозахисниця Ірина два тижні відловлювала тварин. Їй вже вдалося спіймати одне лисеня, яке через тиждень після лікування знайшло новий дім в заповіднику. Залишилося зловити ще двох.

Те, що лисиці прийшли до людей – явище ненормальне. Але зараз це трапляється все частіше. Зазвичай тварини ведуть нічний спосіб життя, але зараз стали показуватися людям і вдень. Ветеринари кажуть, що лисиці можуть переносити сказ – це найнебезпечніша загроза.

Головна причина, що лисиці приходять до людей, вирубування лісів. Але фахівці кажуть, якщо побачили дику тварину, не намагайтеся піти з нею на контакт, краще викликати відповідні служби.

Раніше ми писали, що у київському парку завелися дикі тварини, які зовсім не бояться людей.

Також повідомлялося, що у Харкові на міському звалищі помітили навалу лелек.