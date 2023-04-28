Человека стальной силы воли: на войне погиб журналист и защитник Украины Александр Бондаренко

Луганчанин Александр Бондаренко погиб в бою с российскими оккупантами в районе Кременной.

Как уточняют знакомые бойца, его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Саша из Луганска... Он хороший журналист. И мы как-то много общались, когда работали вместе... Мы в последний раз (на самом деле, бл**ь, в последний раз) виделись в Турции. Он Босфор переплывал... Он, пишут, ушел в ТрО добровольцем в первый день. И погиб в бою", - пишет журналистка Наталия Нагорная в своем Facebook.

Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

Бондаренко вспоминают как человека стальной силы воли, правильной мотивации, душой коллектива с великолепным чувством юмора и "человека с лучшим в компании плейлистом".

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Наш великий разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", - написал в Facebook Василий Самохвалов.

В сети рассказали о гибели на фронте Александра Бондаренко (фото: скриншот постов facebook.com)

В профиле Александра Бондаренко в соцсети украинцы скорбят о гибели, делятся воспоминаниями о журналисте и благодарят за мужество в отражении вражеской навалы, за храбрость в защите родины.

Больно, вечная память...

Спасибо за защиту Украины

Невероятный. Спасибо. Будем помнить!

Светлая память.

В это невозможно поверить. Нет слов. Покойся, воин...

Место и дата прощальной траурной церемонии пока не уточняется.

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)