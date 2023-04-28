Человека стальной силы воли: на войне погиб журналист и защитник Украины Александр Бондаренко

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, журналист Александр Бондаренко, который защищал Украину с первого дня широкомасштабного вторжения РФ.
Скорбную весть 27 апреля сообщили коллеги и друзья бойца в сети.
Луганчанин Александр Бондаренко погиб в бою с российскими оккупантами в районе Кременной.
Как уточняют знакомые бойца, его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.
Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
"Саша из Луганска... Он хороший журналист. И мы как-то много общались, когда работали вместе... Мы в последний раз (на самом деле, бл**ь, в последний раз) виделись в Турции. Он Босфор переплывал... Он, пишут, ушел в ТрО добровольцем в первый день. И погиб в бою", - пишет журналистка Наталия Нагорная в своем Facebook.
Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
Бондаренко вспоминают как человека стальной силы воли, правильной мотивации, душой коллектива с великолепным чувством юмора и "человека с лучшим в компании плейлистом".
Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
"Наш великий разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", - написал в Facebook Василий Самохвалов.
В сети рассказали о гибели на фронте Александра Бондаренко (фото: скриншот постов facebook.com)
В профиле Александра Бондаренко в соцсети украинцы скорбят о гибели, делятся воспоминаниями о журналисте и благодарят за мужество в отражении вражеской навалы, за храбрость в защите родины.
Место и дата прощальной траурной церемонии пока не уточняется.
Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)
Ранее сообщалось, что на передовой погиб Юрий Мороз, боец ТрО, общественный активист и ветеран АТО.
Напомним, недавно на войне погиб участник популярной украинской рок-группы - Андрей Касенюк защищал Украину в звании командира отделения артразведки.