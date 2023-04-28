RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Человека стальной силы воли: на войне погиб журналист и защитник Украины Александр Бондаренко

Фото: Александр Бондаренко, военный и журналист (facebook.com/olexander.bondarenko)
Автор: Владимир Костырин

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, журналист Александр Бондаренко, который защищал Украину с первого дня широкомасштабного вторжения РФ.

Скорбную весть 27 апреля сообщили коллеги и друзья бойца в сети.

Луганчанин Александр Бондаренко погиб в бою с российскими оккупантами в районе Кременной.

Как уточняют знакомые бойца, его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Саша из Луганска... Он хороший журналист. И мы как-то много общались, когда работали вместе... Мы в последний раз (на самом деле, бл**ь, в последний раз) виделись в Турции. Он Босфор переплывал... Он, пишут, ушел в ТрО добровольцем в первый день. И погиб в бою", - пишет журналистка Наталия Нагорная в своем Facebook.

Александр Бондаренко, журналист и защитник Украины (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

Бондаренко вспоминают как человека стальной силы воли, правильной мотивации, душой коллектива с великолепным чувством юмора и "человека с лучшим в компании плейлистом".

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

"Наш великий разум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", - написал в Facebook Василий Самохвалов.

В сети рассказали о гибели на фронте Александра Бондаренко (фото: скриншот постов facebook.com)

В профиле Александра Бондаренко в соцсети украинцы скорбят о гибели, делятся воспоминаниями о журналисте и благодарят за мужество в отражении вражеской навалы, за храбрость в защите родины.

  • Больно, вечная память...
  • Спасибо за защиту Украины
  • Невероятный. Спасибо. Будем помнить!
  • Светлая память.
  • В это невозможно поверить. Нет слов. Покойся, воин...

Место и дата прощальной траурной церемонии пока не уточняется.

Александр Бондаренко (фото: facebook.com/olexander.bondarenko)

Ранее сообщалось, что на передовой погиб Юрий Мороз, боец ТрО, общественный активист и ветеран АТО.

Напомним, недавно на войне погиб участник популярной украинской рок-группы - Андрей Касенюк защищал Украину в звании командира отделения артразведки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украинылица войны