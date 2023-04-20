На войне погиб ветеран и активист Юрий Мороз, участник всех важных событий новейшей истории Украины

Защищая Украину, на фронте в Донецкой области погиб военнослужащий, общественный активист и ветеран АТО Юрий Мороз. Жизнь бойца оборвала российская мина, которая попала прямо в блиндаж на передовой.

Юрий Мороз - сын известного краеведа из Фастовского района Киевской области - еще в возрасте 14 лет присоединился к Союзу Независимой Украинской Молодежи (СНУМ), легендарной в то время юношеской организации, отмечают в музее.

Он еще с детства увлекался историей, при этом сначала планировал посвятить себя служению Богу, для чего учился в семинарии и думал стать священников, но в конце концов стал печатником.

"Был очень скромным человеком и большим жизнелюбом... Стал общественным активистом, участвовал во всех важных событиях новейшей истории Украины", - говорится в сообщении.

Юрий Мороз, боец Сил Обороны Украины (фото: facebook.com/nvimu)

Юрий Мороз отправился защищать родину еще в начале российской интервенции в 2014 году. Тогда, летом, он добровольцем пошел в военкомат, и вступил в ряды войска ВСУ. Служил Мороз в 3 дивизионе 44 артиллерийской бригады.

"Перед отъездом на фронт он зашел в музей и пообещал собирать экспонаты. После боев на Дебальцевском направлении и Светлодарской дуге действительно переслал свою форму, вещи погибших побратимов и флешку с фото и видео жизни своего дивизиона", - рассказали в музее.

В день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, Юрий Мороз присоединился к территориальной обороне - вступил в 207 батальон ТрО.

Юрий Мороз, боец ТрО, защитник Украины (фото: facebook.com/nvimu)

"Погиб он так же, как на его глазах погибли побратимы в январе 2015 года - от прямого попадания вражеского снаряда в блиндаж. Вечная тебе память, друг", - говорится в публикации.

Смерть наступила 16 апреля, уточнили в музее.

Воин ВСУ Юрий Мороз (фото: facebook.com/nvimu)