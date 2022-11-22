"Человек в здравом уме такого делать не будет": что сделали оккупанты со школой в Херсонской области

В Херсонской области русские войска во время оккупации поселились в Архангельской общеобразовательной школе. Они украли все ноутбуки, принтеры и проектор, а на интерактивных досках учились стрелять.

В частности, после деоккупации населенного пункта по всей школе обнаружили бутылки из-под алкогольных напитков и фекалии.

"Это одна из многих разрушенных школ Украины как символ украденного детства у детей", - написал Бутусов.

Архангельское опорное заведение среднего образования пострадало еще в первые недели войны. Особенно пострадало одноэтажное здание, где обучались дети 1-4 классов.

В декабре 2021 там установили новую интерактивную доску. В каждом классе были установлены проектор, магнитофон и принтеры. А приобретенные перед войной 13 ноутбуков администрация учебного заведения не успела даже распаковать.

Российские военные уничтожили Архангельскую общеобразовательную школу (скрин)

Директор учебного заведения рассказала, что оккупанты воровали все, до чего могли дотянуться, все остальное - уничтожали.

"Забрали даже проектор - я не знаю, конечно, имеют ли они понятия хоть, зачем он. И я когда пришла, то не было и принтера. И смотрю - я не могу понять, - что они еще пытались здесь найти? Потому что если проследить, все они из шкафчиков вытаскивали. Я не знаю, что они там искали. Ну и в каждом классе оставляли свои потребности", - рассказала женщина.

Российские военные уничтожили Архангельскую общеобразовательную школу (скрин)

Она отметила, что поступать так, как поступали российские захватчики, не будет ни один адекватный человек.

"Мне кажется, это их лицо, их менталитет. Это мое личное впечатление. Потому что человек с умом, со здравым смыслом такого делать не будет ни в коем случае. Даже ящик со стола, который сбился - это ни в какие рамки не входит", - рассказал директор.

Российские военные уничтожили Архангельскую общеобразовательную школу (скрин)

К тому же в школе на полу валялись портреты русских классиков, Пушкина и Лермонтова. А возле портретов - фекалии.

"И кто после этого может сказать, что Россия сюда хотела принести какую-нибудь свою часть культуры?" - говорится на видео.