"Людина у здоровому глузді такого робити не буде": що зробили окупанти зі школою у Херсонській області

У Херсонській області російські війська під час окупації оселилися в Архангельській загальноосвітній школі. Вони вкрали всі ноутбуки, принтери та проєктор, а на інтерактивних дошках вчились стріляти.

Зокрема, після деокупації населеного пункту по всій школі виявили пляшки з під алкогольних напоїв та фекалії.

"Це одна з багатьох зруйнованих шкіл України, як символ вкраденого дитинства у дітей", - написав Бутусов.

Архангельський опорний заклад середньої освіти постраждав ще у перші тижні війни. Особливо постраждала одноповерхова будівля, де навчалися дітки 1-4 класів.

У грудні 2021 року там встановили нову інтерактивну дошку. У кожному класі було встановлено проєктор, магнітофон та принтери. А придбані перед війною 13 ноутбуків адміністрація навчального закладу не встигла навіть розпакувати.

Російські військові знищили Архангельську загальноосвітню школу (скрін)

Директорка навчального закладу розповіла, що окупанти крали все, до чого могли дотягтися, все інше - нищили.

"Забрали навіть проєктор - я не знаю, звісно, чи вони поняття хоч мають, навіщо він. І я коли прийшла, то не було і принтера. І дивлюся - я не можу зрозуміти, - що вони ще намагалися тут знайти? Тому що якщо простежити, то все вони із шафок витягували. Я не знаю, що вони там шукали. Ну і в кожному класі залишали свої потреби", - розповіла жінка.

Російські військові знищили Архангельську загальноосвітню школу (скрін)

Вона зазначила, що чинити так, як чинили російські загарбники, не буде жодна адекватна людина.

"Мені здається, це їхнє обличчя, їхній менталітет. Це моє особисте враження. Тому що людина з розумом, зі здоровим глуздом такого робити не буде у жодному разі", - розповіла директорка.

Російські військові знищили Архангельську загальноосвітню школу (скрін)

До того ж на у школі на підлозі валялись портрети російських класиків, Пушкіна та Лермонтова. А біля портретів - фекалії.

"І хто після цього може сказати, що Росія сюди хотіла принести якусь свою частину культури?" - йдеться на відео.