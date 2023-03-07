Человек символ. Зеленский эмоционально отреагировал на гибель "Да Винчи"

Гибель Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи" , 27-летнего Героя Украины и легендарного воина комбата 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, наступила в бою с российскими захватчиками под Бахмутом.

О "Да Винчи", его славной жизни и подвигах в многолетней обороне родной земли от захватчиков, высказался президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональном видеообращении.

Глава государства отметил, что защитник Украины, герой-доброволец Коцюбайло стал человеком-символом, человеком-храбростю.

"Да Винчи" (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину. С 14 года защищал нашу независимость, достоинство нашего народа", - сказал президент.

"Да Винчи" - из самых молодых героев Украины, и один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины, подчеркивает Зеленский.

"Да Винчи" был удостоен звания Героя Украины (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"Да Винчи" защищал Украину на фронте с 18 лет (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"Уже более девяти лет украинские герои в жестоких боях за государство борются за будущее для Украины. Спокойствие и относительная безопасность в тыловых городах - это их подвиг. Наша уверенность в победе Украины - это их стойкость и сила", - говорит глава государства.

Президент отметил, что Украина будет всегда помнить своих героев, и память о них не угаснет, а гибель ждет лишь врага, пришедшего на нашу землю.

"Да Винчи" (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)

"67 бригада, воины, слава вашей храбрости! Все украинцы, сражающиеся за Бахмут, слава вашему героизму! Спасибо всем воинам, чьи стойкость и настойчивость уничтожают армию оккупанта на Донбассе!... Слава всем украинцам и украинкам, кто сейчас в бою! Вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину! Слава Украине!" - произнес президент.

Видео: Зеленский высказался о смерти героя Украины "Да Винчи" Дмитрии Коцюбайло