Люди врятувалися дивом: під Одесою обрушився схил узбережжя (відео)

Зсув під Одесою (Колаж РБК-Україна)

Схил в Санжейці почав обсипатися прямо на очах у туристів

В Одеській області в районі села Санжейка під Черноморкою, стався сильний зсув грунту. Група відпочиваючих, яка в той момент перебувала на березі, дивом уникнула трагедії. Відео сильного зсуву зняли очевидці.

Це не перший зсув ґрунту в районі Чорноморки – раніше там обвалилася частина пляжу, і рятувальники близько доби шукали ймовірних постраждалих. Цього разу під завалами піску ледь не опинилася група, яка вирішила покататися на баггі.

Вони розповіли, що земля почала стрімко зсуватися прямо у них на очах і пісок перегородив їм шлях. На щастя, хлопці відреагували блискавично, і ніхто в результаті обвалення не постраждав. Компанія встигла загальмувати прямо перед обвалом і їх оповила хмара піску.

"Під час поїздки на баггі по березі моря група людей стала свідком стрімкого зсуву, який стався на шляху їх прямування. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Під Одесою стався зсув ґрунту (Відео: YouTube/Сайт Чорноморська)

Як наголошується, обвал міг статися в результаті цунамі, який прокотився по узбережжю Чорного моря 17 вересня.