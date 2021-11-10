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Люди врятували кошеня з чотирма вухами і тепер пухнастик - зірка мережі (багато зворушливих фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Кіт на прізвисько Мідас став зіркою мережі. А все через те, що у цього пухнастика - чотири вуха! Як таке може бути? Швидше за все, ця деформація (або ж перевага?) кошеня пов'язана з рецесивною мутацією гена його батьків.

Як би там не було, сьогодні Мідас руками своїх добрих господарів, які взяли його з притулку, веде популярний в Instagram блог. А його славна мордочка розчулює людей з різних куточків планети.

Пропонуємо вам теж помилуватися цим милахою.

Кіт Мідас - зірка мережі (фото: instagram.com/midas_x24)

Мідас - з Туреччини. Довгий час він жив на вулиці, потім у притулку, і нікому до нього не було діла. Поки небайдужа жінка не прихистила його.

Кіт Мідас - зірка мережі (фото: instagram.com/midas_x24)

Сьогодні кошеня живе зі своєю новою сім'єю і при цьому прекрасно ладнає не тільки з людьми, але і з іншими тваринами - ще одним котом і собакою.

Кіт Мідас ладнає зі своїми пухнастими друзями

До речі, за статистикою, більшість чорних котів і кішок не користуються популярністю у людей (одна з причин - забобони).

Але Мідасу пощастило! Його не побоялися прихистити турботливі господарі. І, як видно на відео, він дякує їм своєю відданістю і дарує позитивний настрій.

Кіт Мідас

До речі, у котика вже є фанати по всьому світу. Вони навіть присвячують йому картини!

Мідасу присвячують картини (instagram.com/_crazyale_)

Мідасу присвячують картини (instagram.com/bbbezooo)

Мідасу присвячують картини (instagram.com/portraits_pet)

Нагадаємо, не так давно в Карпатах корова стрибнула "бомбочкою" і скупалася в басейні.

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