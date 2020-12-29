У метро Києва пасажир побив головою співробітницю підземки: з'явилося відео

У метро Києва пасажир побив співробітницю метрополітену (колаж: РБК-Україна)

В метро Києва стався кричущий інцидент. Неадекватний пасажир напав на співробітницю підземки і вдарив її головою в обличчя.

Інцидент стався на станції метро "Оболонь". У мережі з'явилося відео, яке можна подивитися за посиланням. На записі видно, як чоловік підходить до пункту пропуску пасажирів.

Не зовсім зрозуміло, що саме він хотів з'ясувати з працівницею метрополітену. Він спілкується з жінкою, а потім різко підходить і б'є головою в обличчя.

В метро Києва пасажир побив співробітницю підземки (скрін відео)

Потім нападник просто повертається на своє місце і продовжує стояти деякий час, поки не йде геть.

При цьому в холі підземки присутній ще пасажир, який стоїть біля кас, але нічого не робить.

Раніше ми писали, що в Києві юрба накинулася на 16-річного хлопця і побила його за нафарбовані губи. Інцидент стався на Подолі.

Також повідомлялося, що в ТРЦ Києва охорона побила хлопця за "неправильну" захисну маску. В мережі розмістили відео з інцидентом, на якому співробітники охорони поводяться абсолютно неадекватно.

До речі, нещодавно в метрополітені розповіли про найдивніші речі, втрачені коли-небудь пасажирами.