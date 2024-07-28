Люди выбирают друзей по одному неожиданному фактору: ученые сделали интересное заявление

Как проводили исследования

Ученые с помощью специального устройства, которое называется "электронный нос", проанализировали запах одежды разных людей. Пробы отбирались в двух группах добровольцев: в одной были люди, знакомые между собой, в другой - незнакомые между собой люди.

Следующим этапом исследования стал эксперимент с запахами. Они разбили добровольцев на пары и попросили немного пообщаться. Впоследствии они выясняли, понравились ли люди друг другу и смогли ли они подружиться.

В 71% случаев предположения ученых были подтверждены и незнакомые люди с подобными запахами положительно оценивали друг друга.

Что показало исследование

Оказалось, что люди скорее построят дружеские отношения с теми, кто пахнет так же, как они сами.

"Люди полагаются на другие, более важные сигналы при принятии социальных решений. Однако результаты нашего исследования показывают, что наш нос играет большую роль, чем считалось ранее, в нашем выборе друзей", - говорят ученые.

Они добавили, что мы подсознательно ищем друзей, похожих на нас самих. Запах тела, как и другие физические и психологические характеристики могут быть одним из критериев такого сходства.

Даже незнакомые люди могут вызвать у нас симпатию и интерес, если их запах похож на наш. И наоборот, даже привлекательный человек может оттолкнуть нас на подсознательном уровне, если его запах не соответствует нашим "обонятельным" предпочтениям.

И речь идет не о запахе духов, мыла или неприятном запахе, связанном с недостаточной гигиеной. А именно о природном запахе тела, который у каждого человека уникален и воспринимается индивидуально.